29 октября 2025 в 16:01

Россиянам раскрыли способ увеличить страховку вкладов втрое

Профессор Челухина: страховку по вкладу можно увеличить до 4,2 млн рублей

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Вкладчики могут увеличить страховое покрытие своих банковских вкладов до 4,2 млн рублей, комбинируя разные финансовые инструменты, заявила NEWS.ru профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Челухина. Так она прокомментировала вступающие с 30 октября поправки в закон «О страховании вкладов». Они, в частности, повышают страховое покрытие по безотзывным рублевым сберегательным сертификатам сроком более трех лет до 2,8 млн рублей.

Если у физлица одновременно открыт вклад в банке и имеется сберегательный сертификат, то в случае банкротства или отзыва у кредитной организации лицензии можно получить возмещение по каждому виду вкладов — до 1,4 млн рублей по обычному вкладу плюс до 2,8 млн рублей по сберегательному сертификату. Таким образом, открывая депозитный вклад и покупая безотзывный сберегательный сертификат в рублях сроком более трех лет, вкладчик может безбоязненно увеличить размер застрахованных инвестиций до 4,2 млн рублей, — сказала Челухина.

Эксперт уточнила, что при наличии у вкладчика нескольких сберегательных сертификатов общая сумма страховой выплаты не может превысить 2,8 млн рублей.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил возможность заморозки вкладов россиян в текущих условиях как «маловероятную». Несмотря на исторический опыт, когда подобные меры применялись, сейчас ситуация кардинально изменилась, уверен он. По словам эксперта, подобные решения могут на десятилетия подорвать веру граждан в банковскую систему.

