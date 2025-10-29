Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:53

«Люди странные»: юрист Киркорова о попытках отсудить у певца частный берег

Юрист Кузьмин: Рыськов хочет отобрать частный берег у Киркорова из-за корысти

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов хочет отобрать частный берег на Москве-реке у народного артиста РФ Филиппа Киркорова, руководствуясь корыстными побуждениями, заявил NEWS.ru юрист певца Роман Кузьмин. По его словам, истец уже проиграл суд звезде российской эстрады, но подал такой же иск в другую инстанцию.

Участок берега на Москве-реке — это собственность артиста [Киркорова]. Рыськову следует увлекаться своим имуществом, а не пытаться отобрать чужое под надуманным и явно корыстным предлогом. Люди порой странные. Ранее истец именно такой суд артисту проиграл, но подал такой же иск в другой суд. Процесс будет, я вчера ознакомился с материалами дела, — пояснил Кузьмин.

Ранее стало известно, что Рыськов подал иск в Красногорский суд с требованием отобрать у Киркорова частный берег на Москве-реке площадью 4,2 тыс. квадратных метров. Предприниматель настаивает на признании сделки 2014 года недействительной, указывая на то, что береговая полоса должна быть общедоступной. Летом Рыськов планировал создать на этом месте туристический проект, но столкнулся с запретом из-за прав собственности Киркорова.

