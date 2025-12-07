Налоговая взялась за известного российского артиста Налоговая служба закрыла одну из компаний певца Киркорова и заблокировала счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) закрыла одну из компаний певца Филиппа Киркорова, исключив ее из ЕГРЮЛ, следует из юридических отчетов. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», занимавшееся деятельностью в области исполнительских искусств, было официально ликвидировано 18 сентября 2025 года.

В материалах отмечается, что основанием для исключения из ЕГРЮЛ стало наличие недостоверных сведений о юридическом лице. При этом у компании остались заблокированные банковские счета из-за неоднократного «непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации».

Параллельно в отношении фирмы действуют три исполнительных производства, общая сумма взысканий по которым составляет 68,2 тысячи рублей. Долги включают взыскания имущественного характера и государственную пошлину.

Проблемы с ФНС коснулись и другой компании Киркорова, занимающейся продажей одежды под брендом «Филл фо ю». Ее счета также регулярно блокируются с 2021 года за аналогичные нарушения отчетности, а текущая задолженность составляет 5,4 тысячи рублей.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина задолжала налоговой 47 тыс. рублей. По его информации, звездная наследница числится в компании «Музкульт», которая не получила грантовую поддержку.