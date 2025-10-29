Стало известно, куда отвезут прах Романа Попова Романа Попова кремируют и могут похоронить на Троекуровском кладбище

Тело российского актера Романа Попова будет кремировано с последующим захоронением, заявила ТАСС подруга семьи покойного. Она добавила, что вероятным местом упокоения артиста станет Троекуровское кладбище.

Тело Романа кремируют, а потом похоронят, скорее всего, на Троекуровском кладбище. Вопрос с кладбищем еще решается, — сказала подруга семьи.

Ранее шоумен Оганес Григорян заявил, что похороны актера и юмориста пройдут в Москве. При этом он не уточнил конкретную дату и место проведения церемонии.

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Диагноз был первоначально установлен в 2018 году, а в 2021 году артист проходил курс стационарного лечения.

Актер Сергей Бурунов, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», рассказал о работе с покойным коллегой. Он отметил, что во время съемок на площадке постоянно присутствовала бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на тяжелое заболевание, Попов продолжал профессиональную деятельность.

Актер Александр Петров отреагировал на кончину коллеги, поделившись воспоминаниями о совместной работе. Он выделил особую творческую атмосферу во время съемок и способность Попова сохранять концентрацию при работе над сценами.