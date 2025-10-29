Раскрыто место похорон Романа Попова

Актера и юмориста Романа Попова похоронят в Москве, рассказал РИА Новости его друг, шоумен Оганес Григорян. При этом он не стал называть дату и точное место.

Похороны в Москве, — сказал Григорян.

Путь Попова к известности лежал через юмористические проекты. Именно в шоу «Comedy Баттл» он в паре с Оганесом Григоряном завоевал первую славу. Телезрители же узнали его после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где он сыграл Игоря Мухича. Родился актер в 1985 году в Конотопе, но детство его прошло в Йошкар-Оле, куда семья перебралась, когда ему было два года.

Попов скончался на 41-м году жизни. По информации РЕН ТВ, юморист несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Как ранее отмечал Telegram-канал SHOT, Попов перед смертью провел в коме больше двух недель. По его информации, состояние артиста резко ухудшилось 11 октября. Как отметил источник канала, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и провели операцию.