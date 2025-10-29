Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 15:57

«Вбросы и утечки»: в МИД рассказали о подготовке к контактам с США

Захарова: подготовку к контактам с США сопровождали вбросы и утечки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Подготовка российско-американских контактов сопровождалась многочисленными информационными вбросами и утечками через западные СМИ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на форуме «Диалог о фейках 3.0». Дипломат отметила, что неподтвержденные данные от анонимных источников систематически попадали из социальных сетей в традиционные средства массовой информации.

Мы сейчас видели все это и наблюдали за этим, что касается российско-американских контактов, которые требовали проработки, и как тут же началась возня: вбросы, утечки, неназванные источники и так далее, — сказала представитель МИД России.

Ранее Захарова заявила, что российско-американские контакты должны продолжаться для углубления двустороннего диалога. По ее словам, Москва также намерена конкретизировать переговоры с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса.

Кроме того, представитель МИД России заявила, что президент РФ Владимир Путин четко определил свою позицию относительно возможной передачи крылатых ракет Tomahawk Украине. По ее словам, такой шаг нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям.

