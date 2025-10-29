ИВЛ, операция на кишечнике, химия. Больного раком Попова можно было спасти?

Накануне стало известно о смерти исполнителя роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» актера Романа Попова. Почему его друзья говорят, что в последние недели он будто бы пошел на поправку и умер якобы не от онкологии, а по другой причине, — в материале NEWS.ru.

Как развивалась болезнь Попова

Последние месяцы Попов страдал от онкологического заболевания. Близкий друг актера, сценарист Чермен Хадиков, в беседе с NEWS.ru напомнил, что впервые этот диагноз поставили Роману в 2018 году. Тогда он прошел три курса химиотерапии и, казалось, вылечился.

«Лечился Рома и в России, и в Германии. По завершении всех необходимых процедур и реабилитации врачи в обеих странах заверили, что все хорошо. Рекомендовали периодически обследоваться, он это делал», — вспомнил собеседник.

Однако спустя семь лет, как отметил Хадиков, заболевание вернулось. Роман узнал об этом, по словам друга, случайно — потерял сознание на съемках. Придя в себя, актер поехал в больницу. Врачи сообщили ему о возобновлении болезни и необходимости повторной химиотерапии.

Денег на лечение не хватало, пришлось просить помощи у друзей и поклонников. Позже актер благодарил их, записав видеоролик и выложив его в социальных сетях.

«Хотелось верить, что организм справится и Рома будет жить»

По словам друзей артиста, они были убеждены в положительном исходе лечения и находились на связи с мамой Романа, которая за ним ухаживала почти круглосуточно. Жена Попова Юлия не имела возможности посвящать ему все свое время, поскольку занималась их маленькими детьми.

Врач-онколог Галина М., которая также входила в группу поддержки Попова, рассказала NEWS.ru, что друзья окружили Романа вниманием.

«Дополнительные (медицинские) возможности, которые могли быть использованы, использовались. И всем спасибо огромное. Прежде всего ему нужны были поддержка и внимание. Они у него были благодаря друзьям, которые очень сильно его поддерживали», — поделилась собеседница.

Роман Попов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы приходили к Роме дружной компанией и „тусили“ — общались, даже песни пели. О болезни не говорили. И сам он о ней не говорил и не жаловался. Нам хотелось верить, что организм справится и Рома будет жить», — поделилась с NEWS.ru подруга Попова, актриса Наталья Громова.

Она добавила, что Роман очень рвался летом приехать на кинофестиваль «Алые паруса» в Крыму, куда приезжал ранее каждый год. Но для этого ему пришлось бы перенести очередной курс химиотерапии. Врачи не рекомендовали этого делать. И он решил все-таки не рисковать, обещал, что посетит фестиваль в следующем году.

«На фоне болезни Рома, к сожалению, потерял зрение на один глаз полностью. Вторым видел лишь очертания и свет. Нас — друзей — узнавал по голосу… Мы надеялись, что когда болезнь отступит по завершении повторного лечения, то зрение понемногу восстановится», — уточнил Хадиков.

По его мнению, в последние недели Роман вроде бы шел на поправку. «Мы всего неделю назад были у него дома. Пели вместе хиты Beatles — это его любимая группа. Мы все говорили: давай-ка, Роман, хватит болеть, вставай, у нас много планов. Он очень бодрым голосом обещал: скоро встану! На позитивной ноте мы уехали», — вспоминает собеседник.

Кто был рядом с Поповым за несколько часов до смерти

Однако уже утром позвонила мама Романа с сообщением, что ночью сына увезли в больницу. Причиной стало не обострение онкологии, говорит Наталья Громова, а другая проблема.

«Рому забрали по скорой. Потому что проявились в острой форме, как нам позже объяснили, проблемы с желудком и кишечником. Врачи предполагали, что это было последствием перенесенной химиотерапии. Его положили на ИВЛ, почему не знаю. Когда аппарат пытались убрать или снять, он начинал учащенно дышать», — пояснила Громова, ссылаясь на слова матери Попова, с которой она на связи.

По словам Натальи, супруга Попова Юля была рядом с ним в последние дни. «Рома открывал глаза, брал за руку жену. Мы уже были уверены, что его надо будет просто из больницы забирать домой. А потом позвонила его мама и сказала, что Ромы больше нет», — со слезами рассказала Наталья.

Она предположила, что проведенная под наркозом операция на кишечнике могла спровоцировать ухудшение состояния. Врач-онколог Галина М. отметила, что при опухоли мозга бывают и другие проблемы со здоровьем.

«Рома не был излечен. Той химиотерапией, которая ему назначалась, удалось достичь стабилизации состояния, как мы говорим, и затормозить рост болезни. Но, к сожалению, организм не справился с другими проблемами, которые бывают тогда, когда такая опухоль дает интоксикацию для всего организма», — пояснила она, добавив, что опухоль «крайне агрессивная» и необратимые процессы происходят быстро.

Роман Попов будет похоронен в Москве в ближайшие дни.

Читайте также:

Попов, Голубкина, Митта: кто из артистов умер от рака в 2025 году

Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова

Любовь к Пугачевой, онкология, наркотики, личная жизнь: где сейчас Шура

Составлен список звезд КВН, которые неожиданно пропали с экранов