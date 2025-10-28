Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 20:00

Попов, Голубкина, Митта: кто из артистов умер от рака в 2025 году

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Актер Роман Попов умер после семилетней борьбы с раком мозга. Кто еще из российских артистов скончался из-за онкологии?

Попов перед смертью ослеп

Опухоль в мозге у Романа Попова обнаружили в 2018 году, но после проведенной операции болезнь на время отступила, и он продолжил сниматься в кино. В августе 2025 года случился рецидив, из-за чего 40-летний Попов практически ослеп и был вынужден завершить карьеру.

В одном из последних видеообращений к поклонникам в Telegram артист признался, что не может самостоятельно есть и передвигаться, но очень хочет вернуться к работе «через пару месяцев». Он также призвал зрителей помочь ему деньгами на лечение.

«Не унывайте, все будет хорошо!» — говорил актер.

Роман Попов Роман Попов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Краско и Добровольская тоже умерли от рака

В августе 2025 года ушел из жизни 94-летний народный артист РФ Иван Краско, который долгое время боролся с онкологическим заболеванием желудочно-кишечного тракта и последствиями инсульта.

В январе не стало и 60-летней народной артистки РФ Евгении Добровольской. По данным KP.RU, она умерла от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка, с которым боролась более года. Диагноз Добровольской поставили в 2023 году, но, несмотря на проведенные химиотерапию и клеточную иммунотерапию, болезнь не отступила.

Евгения Добровольская Евгения Добровольская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Кто еще из артистов скончался от рака

В июне 2025 года не стало 90-летней народной артистки России Валентины Талызиной. Как сообщил Telegram-канал SHOT, причиной смерти звезды «Иронии судьбы» стало онкологическое заболевание.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина тоже умерла от неизлечимого рака крови в возрасте 85 лет. Последние годы жизни звезда «Гусарской баллады» провела в пансионате под наблюдением врачей.

Заслуженный артист РФ Ярослав Евдокимов ушел из жизни в августе 2025 года. По данным РИА Новости, 78-летний исполнитель песни «Фантазер» скончался из-за рака легкого, с которым он боролся в последние годы.

Как сообщил Mash, от рака крови скончался и легендарный ведущий телешоу «До 16 и старше» Алексей Веселкин. 63-летний артист боролся с болезнью больше года, его не стало в марте 2025 года.

По данным SHOT, онкология стала причиной смерти и 92-летнего народного артиста России Александра Митты. В последние недели создатель фильмов «Экипаж» и «Гори, гори, моя звезда» находился на паллиативном лечении.

Также ИА «Регнум» сообщил о смерти 44-летнего участника группы MBAND Романа Ефанова, причиной которой тоже стал рак. Он боролся с ним на протяжении пяти лет.

Валентина Талызина Валентина Талызина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто из зарубежных артистов умер от рака

В апреле 2025 года умер 65-летний голливудский актер Вэл Килмер. По данным ТMZ, причиной его смерти стала пневмония на фоне хронической дыхательной недостаточности, а также рак горла, которым он страдал с 2014 года.

89-летний американский актер Роберт Редфорд тоже долго боролся с раком кожи. Смертельный диагноз ему поставили еще в 2028 году. Несмотря на длительную ремиссию, болезнь вновь настигла артиста в сентябре 2025 года.

