«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова

Актер и юморист Роман Попов, получивший широкую известность после съемок в «Полицейском с Рублевки», скончался в возрасте 40 лет из-за тяжелой болезни. Новость о его кончине стала шоком не только для фанатов, но и для многих звездных друзей. Режиссеры, актеры и сценаристы выразили свои соболезнования, а также поделились личными историями. Подробности — в материале NEWS.ru.

От чего умер Попов

В 2018 году у Попова диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга. Сначала актера ждала сложная операция в Германии, затем долгая реабилитация. Артист рассказывал, что в тот период был очень напуган и за себя, и за свою семью, которую он мог покинуть в любой момент. Однако уже через год, в 2019-м, врачи сообщили ему о ремиссии.

В течение последующих семи лет он вел полноценную жизнь и участвовал во многих проектах, но болезнь стала медленно возвращаться. Летом 2025 года у актера случился судорожный приступ, а в августе он ослеп из-за рецидива. Медики делали все возможное, и все же Попов был вынужден завершить актерскую карьеру. В последний раз он вышел на связь с фанатами в сентябре, записав видеоролик, в котором рассказал, что проходит очередной курс химиотерапии. Также он благодарил поклонников за средства, собранные ему на лечение.

Как друзья и коллеги прокомментировали смерть Попова

Одним из первых о смерти Попова высказался режиссер фильма «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов. Он рассказал, что артист, несмотря на всенародную известность, никогда не страдал звездной болезнью. При этом, по словам режиссера, актер обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным.

Илья Куликов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Рома — прекрасный человек, он никогда не страдал звездной болезнью, потому что, видимо, на актера никогда не учился и пришел в карьеру из юмора. Он был обычным человеком, лишенным самомнения, и из-за этого с ним было невероятно просто работать. Попов был добрейшей души человеком, всегда готовым всем помочь, никогда никого не обижал. Очень светлый, позитивный, добрый и мягкий, даже в чем-то ранимый, наверное, человек. Очень жаль, что нам приходится с ним проститься», — высказался Куликов.

Звезда телесериала «Молодежка» актриса Анастасия Стежко также отметила, что Попов обладал очень мягким характером. По ее мнению, артист отличался доброжелательностью и был невероятно талантлив.

«К сожалению, с Романом мы мало пересекались на съемочной площадке, но он запомнился мне очень доброжелательным, открытым и талантливым человеком. Мои соболезнования близким в связи с такой утратой», — рассказала Стежко.

Актриса театра и кино Мария Арнаут в свою очередь поделилась, что проводила с Поповым много времени на съемочной площадке, пока снимался фильм «Убить босса». Она подчеркнула, что была очень благодарна артисту за его готовность всегда прийти на помощь.

«Я сама узнала буквально час назад о смерти Романа. Мы работали на проекте „Убить босса“. Мы были главными героями. И естественно, на съемках мы очень много времени проводили вместе. О Романе могу сказать, что он был очень позитивным и добрым человеком с открытым сердцем», — поделилась Арнаут.

Она добавила, что Попов проявлял искренность, всегда открыто выражал свои эмоции. Сотрудничать с актером, по ее словам, было чрезвычайно приятно, поскольку он активно оказывал содействие в процессе работы.

«У нас сложился теплый коллектив, и, конечно, мы потом еще виделись [в фильме] „На Рубле без рубля“, где он также снимался. Но там мы не так часто пересекались. Именно в „Убить босса“ я открыла для себя Рому Попова как настоящего человека и очень глубокую личность. Это мои теплые воспоминания о нем. Очень жаль, что такие хорошие люди нас покидают», — заключила Арнаут.

Мария Арнаут Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса и комик Наталия Медведева рассказала, что была шокирована новостью о смерти Попова. При разговоре с журналистами ей было сложно сдерживать эмоции.

«На самом деле вы меня сейчас обескуражили немного, потому что я от вас сейчас узнала новость [о смерти Попова]. Я с ним работала несколько лет назад. Я точно помню свои эмоции, что он был суперпрофессионалом, горел работой: кино, телевидением, съемками. Ему это все очень нравилось, он в этом хорошо разбирался. Был профессионалом своего дела, даже перфекционистом», — высказалась Медведева.

Какими были последние месяцы жизни Попова

Юморист Оганес Григорян, который был партнером Попова по дуэту «20:14. Город Сочи» в шоу Comedy Club, заявил, что артист в течение последних пяти месяцев активно боролся за свою жизнь. И все, кто знал о тяжелой болезни актера, старались ему помочь.

«В последнее время Попов плохо себя чувствовал. Каждый помогал кто как мог, когда узнали о его болезни. В мае боролись как могли. Последнее время все ухудшалось, и вот оно пришло к тому, что это все закончилось», — поделился Григорян.

