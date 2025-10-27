Любовь к Пугачевой, онкология, наркотики, личная жизнь: где сейчас Шура

50-летний певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) прокомментировал недавнее интервью народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Что он сказал, как сложилась жизнь исполнителя?

Что Шура сказал о Пугачевой

Шура выразил своё уважение к Алле Пугачевой после ее недавнего интервью, подчеркнув значимость свободы выражения мнений. Об этом он сообщил в разговоре с журналистом Super.ru.

«Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает. Все остальное — это наша с вами реакция как жителей России», — заявил Шура.

В прошлом во время борьбы с онкологией, как рассказывал сам артист, от него отвернулись многие коллеги. Пугачева была среди тех, кто поддержал Шуру. Он считает, что артисты радовались его уходу со сцены, поскольку освободилось много «хлебных точек».

«Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержали Алла Борисовна [Пугачева], Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду», — уточнил Шура.

Что известно о болезни и зависимости Шуры

Шура считает, что рак яичка 25 лет назад был дан ему высшими силами в качестве «наказания за неправильный образ жизни». Артист открыто заявил, что в прошлом имел дурные привычки и не проявлял уважения к окружающим. Он объяснил это юношеским максимализмом, который заставлял его смотреть на людей свысока.

«По головам ходил, людей не ценил. То есть у меня был юношеский максимализм, денег до хрена, делаю что хочу. Спасибо и Господу, и всем, кто деньгами помог, — справились», — поделился артист в разговоре с Пятым каналом.

Исполнитель хита «Холодная Луна», певец Шура стал популярен в 1990-е. Вместе с востребованностью и большими деньгами в его жизнь пришли наркотики. В 2002-м певец исчез из шоу-бизнеса. Причиной была борьба с онкологией и зависимостью.

Болезнь, по словам певца, заставила его пересмотреть свои отношения с людьми и научиться бережно относиться к своему организму. Он также сумел отказаться от «запрещенки».

Как сложилась личная жизнь Шуры, чем он занимается сейчас

Шура никогда не был женат, он считает, что его лучшие годы еще впереди. По словам артиста, он уверен, что найдет подходящую спутницу жизни.

«Говорят, мужику 50 — только начинается жизнь. Хочется очень в это верить. Я в это верю», — объяснил Шура.

В апреле 2024-го Шура назвал собственный сложный характер причиной отсутствия семьи и детей. Исполнитель отметил, что много лет влюблялся и мечтал, но так и не нашел вторую половинку. Музыкант назвал семьей свой музыкальный коллектив и сообщил, что скрывает личную жизнь, чтобы не «черпнуть грязи из желтой прессы».

Шура активно продолжает свою творческую карьеру. В прошлом году концертный директор Сергей Лавров отметил, что среди всех звезд 90-х, вернувшихся в шоу-бизнес, именно он получает наибольший доход.

По словам Лаврова, за один кассовый концерт Медведев получает 2–2,5 млн рублей, хотя еще несколько лет назад он был готов выступать за весьма скромные гонорары.

«Если еще три-четыре года назад артист ездил выступать и за 300, 200, 150 тысяч рублей, сейчас его гонорар уже 2–2,5 млн рублей», — сказал Лавров.

