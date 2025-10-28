Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:38

Звезда «Полицейского с Рублевки» перед смертью не был в коме

Друг актера Попова опроверг данные о его коме, подтвердив информацию об ИВЛ

Роман Попов Роман Попов Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Актер Роман Попов перед смертью не был в коме, сообщила ТАСС подруга семьи артиста Наталья. По ее словам, звезду сериала «Полицейский с Рублевки» подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Он лежал на ИВЛ, не в лучшем состоянии, но он реагировал, открывал глаза, мог за руку взять жену. Я не знаю, почему пишут, что он был в коме, — уточнила собеседница агентства.

Наталья добавила, что у актера была ремиссия. Подруга утверждает, что Попова планировали перевозить в другую больницу на реабилитацию.

Появились сообщения, что актер перед смертью провел в коме более двух недель. По данным источника, состояние Попова резко ухудшилось 11 октября. Информатор утверждал, что его доставили в реанимацию и провели операцию.

Ранее выяснилось, что актер появится после смерти в пяти новых фильмах. Выход кинопроектов запланирован на ближайшие два года. Одной из самых ожидаемых премьер будет новогодний фильм «Письмо Деду Морозу», где сыграла известная актриса и певица Наталия Орейро.

актеры
смерти
ИВЛ
кома
