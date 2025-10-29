«С удовольствием решим»: в РФ оценили вероятность завершения СВО за полгода Полковник Баранец не исключил, что Россия закончит СВО за полгода

Россия может завершить специальную военную операцию в течение шести месяцев, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, за этот срок ВС РФ установят контроль не только над территориями, вошедшими в состав страны по Конституции, но и над рядом других областей Украины.

За полгода мы можем завершить СВО. Кроме тех территорий, которые обозначены в Конституции: ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон, — мы еще возьмем под свой контроль Одесскую и Николаевскую области. А там уже подумаем, что касается Харьковского, Днепропетровского и Сумского направлений. За полгода мы с удовольствием эту задачу решим, — высказался Баранец.

Он добавил, что вопрос о подписании каких-либо мирных договоров в настоящее время находится в тупике. По мнению полковника, значительную роль в усложнении переговорного процесса сыграла позиция президента США Дональда Трампа.

Что же касается дальнейшего развития событий об окончании СВО и каких-то договорных документов, то сегодня это дело, я вижу, зашло в тупик. Тот же Трамп его туда затолкал. Сначала он набросился по-ковбойски: «Я разрулю», а потом стал чесать репу и говорить, что это сложно. Это не просто сложно, а суперсложно, — подытожил Баранец.

Ранее обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев заявил, что Трамп предоставил России шестимесячный срок для освобождения всей территории Донбасса. По мнению эксперта, американский лидер, столкнувшись с давлением европейских союзников и русофобских кругов в США, приостановил предварительные договоренности с Москвой, что продлит боевые действия минимум на полгода.