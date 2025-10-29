В России раскрыли, сколько Трамп дал времени Москве на победу в СВО

Президент США Дональд Трамп предоставил России шестимесячный срок для освобождения всей территории Донбасса, считает обозреватель «Царьграда» Сергей Латышев. По мнению эксперта, американский лидер, столкнувшись с давлением европейских союзников и русофобских кругов в США, приостановил предварительные договоренности с Москвой, что продлит боевые действия минимум на полгода.

Столкнувшись с мощным давлением со стороны ЕС и русофобской элиты в США на продолжение скрепляющей Евроатлантику войны на Украине, Трамп поставил на паузу договоренности, достигнутые им через Уиткоффа с Москвой. Поскольку отступать России некуда, война продлится минимум еще шесть месяцев, — считает эксперт.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что смена позиции американского президента по украинскому кризису вызвала удивление у российского руководства. Выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, глава дипломатического ведомства выразил надежду на сохранение Вашингтоном заинтересованности в разрешении ситуации.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп ставит целью отстранение от власти главы Украины Владимира Зеленского. По его словам, американский руководитель планирует способствовать приходу к власти более уступчивой фигуры для ведения переговоров с Россией.