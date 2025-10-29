Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 14:41

«Это грубость»: Вэнс назвал ссору с Зеленским ярким пятном в своей карьере

Вэнс назвал конфликт с Зеленским ярким эпизодом своей карьеры

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что публичная перепалка с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале может остаться самым известным эпизодом его карьеры. В интервью New York Post политик признался, что конфронтация началась после его ответа на вопрос журналиста, который не понравился украинскому президенту.

Если вернуться к тому моменту, я начал раздражаться, потому что воспринял это как грубость. Репортер задал вопрос, президент ответил на него, а потом я ответил на него тоже, и Зеленскому мой ответ не понравился. И вот с этого и началась эта взаимная критика, а потом, конечно, все окончательно слетело с катушек, — сказал Вэнс.

Ранее вице-президент США заявил, что министр обороны Пит Хегсет присутствовал на встрече с Зеленским в галстуке цветов американского флага. Данное пояснение прозвучало в ответ на сообщения о совпадении расцветки аксессуара с российской государственной символикой.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон заявил, что предоставление президенту Украины полномочий на ведение переговоров представляет собой серьезную ошибку. По мнению обозревателя, украинский глава не обладает требуемой легитимностью и нравственными основаниями для руководства государством и участия в международном диалоге.

Джей Ди Вэнс
США
Украина
Владимир Зеленский
Белый дом
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Забудьте о сухости: секрет идеального яблочного пирога
Петербургский театр не пропустил девушку-инвалида на вечернее шоу
В Госдуме уравняли подростков и инвалидов
В России создадут работающие на газе ЦОДы
Путин удивил скоростью запуска ядерного реактора в «Буревестнике»
HR-менеджер рассказала, как адаптироваться к работе с молодым начальником
Огромная собака разодрала лицо и откусила пальцы женщине
«Возможность будет»: Путин рассказал, о ком нужно позаботиться Киеву
Якубович рассказал правду о «романе» с коллегой на «Поле чудес»
Путин приехал в военный госпиталь с иконами-подарками от бойцов СВО
В Копейске увеличилось число жертв взрыва на предприятии
Представитель Газманова ответил на слухи о проблемах со здоровьем у артиста
Депутат оценил возможный запрет на платные места в вузах
Беспроигрышный вариант: салат с баклажанами и помидорами
Натравил ведьму на насильника: на Кубани мужчина мстит за свою сожительницу
Названо условие, при котором Усольцевых объявят в международный розыск
Биофизик раскрыла значение фаз сна для качественного отдыха
Под Магаданом горит Недоразумение
Танкер с российской нефтью совершил странный маневр на пути в Индию
РЖД поменяли правила покупки билетов в плацкарт онлайн
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.