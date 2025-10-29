«Это грубость»: Вэнс назвал ссору с Зеленским ярким пятном в своей карьере Вэнс назвал конфликт с Зеленским ярким эпизодом своей карьеры

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что публичная перепалка с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале может остаться самым известным эпизодом его карьеры. В интервью New York Post политик признался, что конфронтация началась после его ответа на вопрос журналиста, который не понравился украинскому президенту.

Если вернуться к тому моменту, я начал раздражаться, потому что воспринял это как грубость. Репортер задал вопрос, президент ответил на него, а потом я ответил на него тоже, и Зеленскому мой ответ не понравился. И вот с этого и началась эта взаимная критика, а потом, конечно, все окончательно слетело с катушек, — сказал Вэнс.

Ранее вице-президент США заявил, что министр обороны Пит Хегсет присутствовал на встрече с Зеленским в галстуке цветов американского флага. Данное пояснение прозвучало в ответ на сообщения о совпадении расцветки аксессуара с российской государственной символикой.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон заявил, что предоставление президенту Украины полномочий на ведение переговоров представляет собой серьезную ошибку. По мнению обозревателя, украинский глава не обладает требуемой легитимностью и нравственными основаниями для руководства государством и участия в международном диалоге.