29 октября 2025 в 17:24

В Госдуме раскрыли уникальность «Посейдона»

Картаполов: испытание «Посейдона» подтвердило его уникальные возможности

Океанская многоцелевая система «Посейдон» Океанская многоцелевая система «Посейдон» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Испытание подводного беспилотника «Посейдон» подтвердило уникальные возможности российского вооружения, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По его словам, система не имеет аналогов и способна вывести из строя целые государства.

Когда несколько лет назад наш верховный главнокомандующий рассказал об этом оружии и показал, то они же все хихикали. Говорили, что это невозможно, что это неосуществимо. Но это у них неосуществимо. А у нас все возможно. <...> Это действительно очень мощный вид оружия, который способен выводить из строя целые государства, — подчеркнул Картаполов.

Он также добавил, что если верховный главнокомандующий поставил задачу, то она выполняется. По его мнению, именно поэтому Россия обзавелась таким оружием. Картаполов подчеркнул, что «противоядия» от «Посейдона» на сегодняшний день не существует.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при оценке российских военных технологий следует опираться на заявления Путина, а не на высказывания иностранных лидеров. Таким образом он прокомментировал утверждение главы Белого дома Дональда Трампа о 25-летнем технологическом превосходстве США в области атомных подлодок.

Посейдон
вооружения
Россия
Госдума
Семен Товстый
С. Товстый
Елена Васильченко
Е. Васильченко
