29 октября 2025 в 17:17

В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве

Роспотребнадзор: сезон гриппа в Москве начался на три месяца раньше

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон гриппа в Москве в этом году стартовал на три месяца раньше, заявила «Москве 24» руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. По ее словам, резкое увеличение зафиксировали в течение последних двух недель.

Мы за последние две недели видим резкое увеличение находок вирусов гриппа среди заболевших. То есть если раньше это были вирусы не гриппозной этиологии, то сейчас мы видим вирусы гриппа, — рассказала Андреева.

Эксперт отметила, что в прошлом году первые случаи зафиксировали лишь в январе. Она назвала такое положение дел «не очень хорошим прогностическим признаком».

Ранее научный работник Дарья Даниленко рассказала, что в России разрабатывают универсальную вакцину от гриппа, которая сможет защищать от всех штаммов заболевания. Создание препарата широкого спектра действия позволит обеспечить длительный иммунитет и снизить заболеваемость в межсезонье.

