В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину

В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить бои

Президент США Дональд Трамп пытается выступить посредником между Россией и Украиной, однако не может заставить стороны прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, прекращение боевых действий отвечает интересам обеих стран, передает New York Post.

Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше, — заключил Вэнс.

Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Россия не согласится на мирное урегулирование по Украине без получения четких гарантий безопасности своих территорий. По мнению эксперта, в ближайшее время достижение договоренностей между Москвой и Киевом маловероятно.

В то же время американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к военной победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.