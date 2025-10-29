Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:12

В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину

Вэнс: Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить бои

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается выступить посредником между Россией и Украиной, однако не может заставить стороны прекратить боевые действия и начать переговоры, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, прекращение боевых действий отвечает интересам обеих стран, передает New York Post.

Мы действительно считаем, что мы достигли точки, когда прекращение боевых действий отвечает интересам как России, так и Украины. Но поймите, президент [Трамп] может только открыть дверь. Он не может заставить ни одну из сторон пройти дальше, — заключил Вэнс.

Ранее экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Россия не согласится на мирное урегулирование по Украине без получения четких гарантий безопасности своих территорий. По мнению эксперта, в ближайшее время достижение договоренностей между Москвой и Киевом маловероятно.

В то же время американская разведка в своем отчете для Конгресса США констатировала, что Россия стремится к военной победе на Украине и полна решимости достичь этой цели. Согласно оценке, российский президент Владимир Путин демонстрирует беспрецедентную настойчивость в достижении победы на поле боя.

Дональд Трамп
Россия
Украина
Джей Ди Вэнс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.