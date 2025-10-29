«Четкие гарантии»: в США назвали условие для мирной сделки по Украине Брайен: Россия не согласится на сделку по Украине без гарантий безопасности

Россия вряд ли согласится на мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности своих территорий, считает экс-помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен. В своей статье на платформе Substack он предположил, что в ближайшее время никаких договоренностей между Москвой и Киевом достигнуто не будет.

Никакого соглашения не будет, пока Кремль не получит четкие гарантии безопасности своих территорий, — подчеркнул Брайен.

Ранее западные обозреватели сообщили, что у союзников Украины отсутствует стратегия достижения победы, тогда как Россия обладает четким планом действий. Также аналитики указали на недостаточную политическую решимость США и ЕС как на ключевую слабость Киева в конфликте с Москвой.

До этого профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен выразил мнение, что поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk в корне изменит характер прокси-войны на Украине, которая ведется Западом против России. По его словам, ракеты будут управляться американскими инструкторами, и их применение на Украине стало бы прямой атакой США на РФ.