«Прямая атака»: в Норвегии оценили риски из-за поставок Tomahawk Киеву

Поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk в корне изменит характер прокси-войны на Украине, которая ведется Западом против России, заявил в беседе с РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, ракеты будут управляться американскими инструкторами, и их применение на Украине стало бы прямой атакой США на Россию.

Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на РФ. <…> Поставки Tomahawk коренным образом изменят характер прокси-войны на Украине, — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки. Это, в свою очередь, создает риск начала ядерного конфликта, резюмировал специалист.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что вопрос поставок Tomahawk Украине окончательно закрыт в связи с серьезными последствиями для самих США. Он подчеркнул, что современные российские системы ПВО способны эффективно перехватывать эти ракеты, а в случае их применения последует мощный ответный удар.

До этого экс-премьер РФ Сергей Степашин выразил мнение, что противники России вряд ли рискнут наносить удары вглубь ее территории ракетами Tomahawk. Политик уточнил, что у Москвы есть на этот счет несколько серьезных контраргументов.