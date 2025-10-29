Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 08:15

«Прямая атака»: в Норвегии оценили риски из-за поставок Tomahawk Киеву

Профессор Дизен: поставка ракет Tomahawk Украине изменит характер прокси-войны

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Lt. James Caliva

Поставка Киеву крылатых ракет Tomahawk в корне изменит характер прокси-войны на Украине, которая ведется Западом против России, заявил в беседе с РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, ракеты будут управляться американскими инструкторами, и их применение на Украине стало бы прямой атакой США на Россию.

Tomahawk будут управляться американскими инструкторами, что означало бы прямую атаку США на РФ. <…> Поставки Tomahawk коренным образом изменят характер прокси-войны на Украине, — подчеркнул собеседник агентства.

Он напомнил, что Tomahawk может быть также носителем ядерной боеголовки. Это, в свою очередь, создает риск начала ядерного конфликта, резюмировал специалист.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что вопрос поставок Tomahawk Украине окончательно закрыт в связи с серьезными последствиями для самих США. Он подчеркнул, что современные российские системы ПВО способны эффективно перехватывать эти ракеты, а в случае их применения последует мощный ответный удар.

До этого экс-премьер РФ Сергей Степашин выразил мнение, что противники России вряд ли рискнут наносить удары вглубь ее территории ракетами Tomahawk. Политик уточнил, что у Москвы есть на этот счет несколько серьезных контраргументов.

США
Россия
Украина
Tomahawk
