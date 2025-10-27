Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 05:26

Экс-премьер России усомнился в возможности удара Tomahawk вглубь страны

Экс-премьер Степашин: ракеты Tomahawk не смогут полететь вглубь территории РФ

Сергей Степашин Сергей Степашин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Противники России вряд ли рискнут наносить удары вглубь ее территории американскими крылатыми ракетами BGM-109 Tomahawk, допустил в беседе с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин. По его мнению, у Москвы есть на этот счет несколько серьезных контраргументов.

Я уверен, что Tomahawk не полетят вглубь России. Послушайте, что говорил наш президент. У нас еще и «Буревестник» появился, сказал Степашин.

26 октября президент Российской Федерации Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск заявил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.

Позже военный эксперт Алексей Леонков заявил, что крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является оружием возмездия, а не первого удара. Комментируя недавнее успешное завершение испытаний, он подчеркнул, что ракета относится к ядерной триаде и будет применяться после того, как «обмен ядерными ударами произошел», для окончательного уничтожения инфраструктуры противника.

Сергей Степашин
Россия
Tomahawk
Буревестник
