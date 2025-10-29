Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 11:04

«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости

Bloomberg: у партнеров Украины отсутствует план победы для Киева

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

У западных союзников Украины отсутствует стратегия достижения победы, тогда как Россия обладает четким планом действий, считают обозреватели агентства Bloomberg. Журналисты указывают на недостаточную политическую решимость Соединенных Штатов и европейских государств как ключевой фактор слабости украинской стороны в конфликте с Россией.

У России есть план для достижения победы, а у Украины — для выживания. Вопрос заключается в том, есть ли какой-либо план у ее союзников. Если отвечать коротко, то нет или, по крайней мере, пока нет, — сказано в статье.

Аналитики констатируют, что именно пассивная позиция Запада способна определить исход продолжающегося противостояния. Особое внимание уделяется неудаче Европейского союза в реализации плана по передаче Украине замороженных российских активов. Отказ Бельгии от участия в этой инициативе создает риск оставления Киева без критически важных финансовых ресурсов.

Ранее сообщалось, что Великобритания планирует разместить военный контингент на территории Украины в рамках формирования «коалиции желающих». Также появлялась информация о тестировании Лондоном новых технологических разработок для возможного противостояния с Россией в Прибалтийском регионе.

