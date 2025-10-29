Раскрыто, чем грозит РФ отказ Швейцарии в правах по Энергетической хартии

Договор к Энергетической хартии не давал России дополнительных преимуществ, заявил NEWS.ru ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, комментируя отказ Швейцарии в преимуществах ДЭХ россиянам и белорусам. Собеседник отметил, что договор был, скорее, инструментом давления на РФ.

Энергетическая хартия была подписана Россией, но не ратифицирована. При этом, поскольку считалось, что она гарантировала права для внешних инвестиций, бывшие акционеры ЮКОСа активно ее использовали. В частности, суд в Нидерландах присуждал им большие суммы — до 50 миллиардов долларов. Конечно, ничего они не получили, но надо отметить, что российские представители в свое время ездили туда с нанятыми юристами. Можно было проще сказать, что мы просто не признаем Энергетическую хартию и все, но выбрали какой-то промежуточный вариант. В любом случае, она для нас сейчас неактуальна: через нее нас пытались давить, а не предоставлять какие-то дополнительные права, — отметил Митрахович.

Ранее издание Financial Times заявило, что страны Европейского союза перестали быть безопасными для инвестиций. Государства развернули кампанию по национализации крупных промышленных предприятий с участием китайского капитала, чтобы защититься от потенциальных американских санкций.