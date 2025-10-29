Песков объяснил, как России нужно договариваться с Трампом

Песков объяснил, как России нужно договариваться с Трампом Песков: Россия должна исходить из своих интересов в переговорах с Трампом

России необходимо вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом исходя из собственных национальных интересов, заявил NEWS.ru пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством. Так представитель Кремля прокомментировал переменчивость главы Белого дома, которую приходится учитывать, чтобы договариваться с ним.

Как с ним договариваться? Исходя из своих собственных интересов, исходя из наших национальных российских интересов. Это то, что, собственно говоря, и делает наш президент, — ответил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично глава государства Владимир Путин.

Прежде заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что встреча Путина и Трампа состоится после подготовки конкретной программы переговоров. Дипломат подчеркнул, что договоренности, достигнутые лидерами двух стран в Анкоридже, требуют наполнения практическими решениями.