Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью

Стало известно, кто отвернулся от Романа Попова перед его смертью MK.RU: звездные друзья отвернулись от актера Попова перед его смертью

Многие известные друзья прекратили общение с актером Романом Поповым в период его тяжелой болезни, сообщает MK.RU со ссылкой на источник из близкого окружения артиста. По словам инсайдера, в последние месяцы жизни практически никто из прежнего круга общения не навещал и не звонил заболевшему коллеге.

Как пояснил источник, из-за опухоли у Попова пропало зрение, что лишало его возможности самостоятельно переписываться. Однако близкие могли бы организовать телефонное общение, если бы проявили инициативу — артисту всегда подавали бы трубку для разговора.

При этом источник подчеркнул, что личные встречи и беседы в последний период жизни значительно поддерживали моральное состояние актера. Попов старался сохранять внешнее спокойствие и делать вид, что болезнь не влияет на его жизнь, хотя прекрасно понимал, что оказался покинутым прежними приятелями.

За месяц до кончины с артистом напрямую обсудили тему отсутствия его звездных друзей, он лишь с грустью спросил: «Ну и где они все?», демонстрируя осознание своего одиночества. Несмотря на это, близкие до последнего сохраняли надежду на его выздоровление.

Ранее актер Сергей Бурунов рассказал, что во время съемок с Поповым на площадке присутствовала скорая помощь. Скончавшийся артист страдал от онкологического заболевания, уточнил Бурунов, но продолжал работать, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.