Британский дипломат Иан Прауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта по финансовым соображениям. В соцсети X он обвинил Киев в коррупции и сравнил украинский кризис с крупным бизнесом.

Единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки. <...> Конфликт — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать? — сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru сообщил: Запад пытается оказать давление на Зеленского через публикации о коррупционных схемах в стране. Так он прокомментировал сообщение о том, что один из крупнейших подрядчиков ВСУ — компания Fire Point — в феврале 2022 года был кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. По его словам, это сознательный сигнал, направленный на изменение поведения украинского лидера.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские политики способны подставить Зеленского. По его словам, будущее президента Украины определяется на Западе. Он также отметил отличие во мнениях у Европы и США.