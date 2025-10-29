Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 22:49

«Зачем прекращать?»: названы настоящие цели Зеленского

Дипломат Прауд назвал конфликт на Украине крупным бизнесом для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта по финансовым соображениям. В соцсети X он обвинил Киев в коррупции и сравнил украинский кризис с крупным бизнесом.

Единственное отличие Зеленского от предыдущих украинских президентов — это наличие огромного денежного резерва, к которому имеют доступ его коррумпированные дружки. <...> Конфликт — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать? — сказано в публикации.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru сообщил: Запад пытается оказать давление на Зеленского через публикации о коррупционных схемах в стране. Так он прокомментировал сообщение о том, что один из крупнейших подрядчиков ВСУ — компания Fire Point — в феврале 2022 года был кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. По его словам, это сознательный сигнал, направленный на изменение поведения украинского лидера.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские политики способны подставить Зеленского. По его словам, будущее президента Украины определяется на Западе. Он также отметил отличие во мнениях у Европы и США.

коррупция
Украина
дипломаты
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 6800 в день: как изменится максимальная сумма по больничному в 2026 году
«Зачем прекращать?»: названы настоящие цели Зеленского
США сняли санкции с одного политика и его семьи
Делаем светящуюся тыкву на Хеллоуин своими руками: полезные советы и идеи
«Салават Юлаев» устроил разгром «Адмиралу» в домашнем матче
Ребенка травят в школе: что делать, как взыскать компенсацию за буллинг
США могут потерять миллиарды долларов из-за шатдауна
«Ограниченная поставка»: энергетик об экспорте нефти из Казахстана в ЕС
Эксперт раскрыла правду о массовых увольнениях из-за ИИ в России
Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня
ФРС США второй раз за год снизила базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков
Общество

Цветок, который сам себя поливает: заполонит клумбу огромными ромашками с июня до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.