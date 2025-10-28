Украинские политики способны подставить президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, будущее главы соседнего государства определяется политикой западных стран.

Украинский политикум — это такое сборище единомышленников, которые друг друга ненавидят. Пока есть где поживиться, они все вместе, но как только какая-то угроза, они разбегаются, как крысы с тонущего корабля. Зеленский сейчас сам по себе, пока его поддерживает Запад. Как только другие увидят, что Запад меняет свою политику, они тут же сдадут Зеленского. Все будет зависеть от позиции кукловодов, насколько они серьезно намерены вернуть президента Украины в какие-то рамки, под жесткий контроль, — высказался Марков.

Он подчеркнул, что позиции США и Европы по некоторым вопросам различаются. Тем не менее, по его словам, в Вашингтоне находятся серьезные люди, способные в любой момент отстранить Зеленского от власти.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Европейский союз может разделиться на макрорегионы в результате создания антиукраинского альянса. По его словам, идея автономии находит отклик в некоторых странах Европы.