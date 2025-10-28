Политолог раскрыл будущее Евросоюза после создания антиукраинского альянса

Европейский союз может распасться на макрорегионы из-за формирования антиукраинского блока, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, концепция автономности находит отклик в ряде европейских государств.

Здесь речь идет не просто о создании нового альянса, а скорее о модернизации самой Вышеградской группы. Я хотел бы напомнить, что она состоит из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Поэтому, возможно, со временем и Варшава вступит в альянс, учитывая, что у нее есть определенные сложности во взаимоотношениях с Украиной. Тогда ЕС может сохраниться как структура, но уже децентрализоваться именно в том, что появятся так называемые макрорегионы в составе Евросоюза, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что президент Польши Кароль Навроцкий пока не имеет полной власти, так как в стране существует правительство и другие политические силы, включая премьер-министра Дональда Туска. Политолог уточнил, что пока премьер остается у власти, идеи евроскептицизма, которые продвигает глава государства, не обладают должной силой на правительственном уровне.

Здесь есть определенный позитив для России. Дело в том, что Вышеградская группа действительно будет более консолидированной. Пусть даже не вся, без Польши, но это будет более сплоченная структура по отношению к Евросоюзу в ведении антироссийских санкций. Это скажется и на Украине. Данный альянс может выступать против определенных решений по помощи Киеву, — заключил Перенджиев.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан объявил о планах сотрудничества с Чехией и Словакией для создания антиукраинского альянса в Евросоюзе. По его словам, возможность такого союза весьма велика.