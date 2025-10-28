«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине

Запад пытается оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского через публикации о коррупционных схемах в стране, выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Так он прокомментировал сообщение о том, что один из крупнейших подрядчиков ВСУ — компания Fire Point — в феврале 2022 года была кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. По его словам, это сознательный сигнал, направленный на изменение поведения украинского лидера.

Очевидно, что новость про Fire Point — это очередная попытка администрации Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) набросить на Зеленского намордник. Он ведет себя не так, как хотят американцы. Понятно, что американцы пытаются дать знак, что это движение в отношении его друзей, а через них и к самому украинскому лидеру. Я думаю, что американцы не видят перспективы в президенте Украины и уже дают сигналы, чтобы он не скатился в жесткую диктатуру, которая начнет кусать руку дающего, — пояснил Олейник.

Он добавил, что за публикациями последуют реальные уголовные дела, включая возможное расследование со стороны ФБР. По его словам, Зеленский не останется без последствий, поскольку администрация Трампа заинтересована в раскрытии коррупционных схем.

Это все в компетенции директора ФБР Кэша Пателя. Мы увидим расследование, потому что Трампу необходимо будет в следующем году каким-то образом закрывать взятые обещания, связанные с хищением бюджетных денег, причем демократами. Для него очень важно выйти на тех, кто получал откаты по Украине в США, — резюмировал Олейник.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что украинские политики способны подставить Зеленского. По его словам, будущее президента Украины определяется на Западе. Он подчеркнул, что позиции США и Европы по некоторым вопросам различаются.