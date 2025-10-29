Ребенка травят в школе: что делать, как взыскать компенсацию за буллинг

Ребенка травят в школе: что делать, как взыскать компенсацию за буллинг

Российская Фемида встает на защиту жертв школьного буллинга. В октябре Хабаровский краевой суд вынес решение в пользу семьи восьмиклассницы, которая три года страдала от насилия в школе села Тополево. Как бороться с несовершеннолетними агрессорами, что делать, если ребенка травят, и как наказать руководство школы, которое не пытается это остановить, — в материале NEWS.ru.

Что означает новое решение суда по факту школьного буллинга

В октябре 2025 года Хабаровский краевой суд взыскал со средней школы в селе Тополево 270 тысяч рублей в пользу матери восьмиклассницы и самой девочки. Как рассказал NEWS.ru знакомый с ситуацией адвокат Антон Лянгерт, эти средства — компенсация морального вреда, причиненного систематической травлей, которая продолжалась с 2021 по 2024 год.

«Одноклассники оскорбляли девочку, обсыпали мукой, кидались едой, заливали водой портфель, засовывали за шиворот мандариновые корки, прятали сменную одежду и обувь», — пояснил Лянгерт.

По его словам, мать подвергавшейся травле восьмиклассницы семь раз письменно обращалась к директору школы и дважды — в местное управление образования.

«Школьная администрация ограничилась формальными собраниями и „советами профилактики“, не приняв действенных мер к прекращению травли. В итоге суд установил виновное бездействие педагогического коллектива», — сообщил Лянгерт.

По его мнению, суд в Хабаровском крае четко дал понять: школа — это не просто здание, где дают знания, это место, где обязаны гарантировать безопасность детей. «Если эта обязанность не выполняется, за бездействие приходится дорого платить», — резюмировал адвокат.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что делать, если ребенок стал жертвой буллинга в школе

Школа несет прямую ответственность за безопасность учеников на своей территории, рассказал в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. По его словам, факт буллинга свидетельствует о ненадлежащем исполнении этих обязанностей.

Он объяснил, что для эффективной борьбы и привлечения школы к ответственности необходим четкий алгоритм. «Все жалобы должны быть только в письменной форме с регистрацией у директора. Это создает официальную траекторию. Одновременно собирайте доказательства: скриншоты, справки от психолога, заключения врачей. Если школа бездействует, следует немедленно обратиться в органы опеки и прокуратуру. Прокуратура проводит проверку, что является мощным рычагом воздействия», — сообщил Сальников.

По его мнению, шансы взыскать компенсацию со школы реальны.

«В рамках гражданского иска можно требовать возмещения ущерба и компенсации морального вреда. Ключевое условие — доказать, что школе было известно о травле, но она не приняла мер к ее прекращению. Ваши зарегистрированные обращения и медицинские заключения станут основными доказательствами в суде», — отметил юрист.

Он подчеркнул, что выход — в переходе от эмоций к процедуре. Письменные обращения и привлечение надзорных органов заставляют школу исполнять закон, уверен Сальников.

Адвокат Антон Лянгерт также пояснил, что родители самих обидчиков также могут нести ответственность (например, по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание).

«Однако уголовная ответственность в России наступает, как правило, с 16 лет. Если обидчики младше, привлечь их к уголовной или даже к полноценной гражданской ответственности сложно. Поэтому бремя компенсации вреда жертве ложится на ту организацию, которая должна была предотвратить его причинение, то есть на школу», — заключил собеседник NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему сегодня буллинг стал опаснее

Сегодня школьный буллинг заметно видоизменился, отметила в разговоре с NEWS.ru директор АНО Центр содействия патриотическому и духовно-нравственному воспитанию «Семья и Родина» Наталья Локтева.

«Если раньше травля ограничивалась школьным двором, то теперь она продолжается в цифровой жизни — в чатах, сторис, комментариях. Это уже не просто ссора, а неконтролируемый ком, в котором участвуют, например, случайные подписчики. У современных детей несколько идентичностей — школьная, онлайн, социальная — и каждая может стать мишенью. Поэтому последствия буллинга стали глубже: унижение больше не заканчивается после звонка, оно следует за ребенком домой, в телефон, в сон», — указала собеседница NEWS.ru.

Виноваты ли в буллинге взрослые

По мнению Локтевой, если в детском коллективе становится «круто» унижать, смеяться, отталкивать, значит, взрослые где-то недоглядели.

«Нельзя вылечить буллинг запретами. Можно только сменить тренд. Сделать модными уважение, поддержку, доброту, честность. Именно это должно звучать в медиа, блогах, разговорах, сериалах и школьных стенгазетах. Это прямая профилактика агрессии. Когда детям дают примеры сильных, уверенных, но добрых людей, они перестают искать самоутверждение через унижение других», — заявила Локтева.

Она уверена, что именно взрослые несут полную ответственность за атмосферу: «За то, что дети копируют, за то, какой язык общения мы нормализуем. Потому что пока хейт приносит лайки, буллинг будет. А когда уважение станет культурным кодом, исчезнет необходимость в компенсациях».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что могут сделать родители, чтобы ребенок не стал жертвой буллинга

Буллинг в школе приобрел гигантские масштабы, подтвердила в разговоре с NEWS.ru руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова.

«Это очень распространенное и болезненное явление, которое влияет не только на настроение и успеваемость ребенка, но и на всю последующую его жизнь. Именно поэтому родители должны быть готовы научить своего ребенка правильно вести себя в ситуациях буллинга», — пояснила Молосова.

Она подчеркнула, что многое зависит от того, насколько уверены в себе мама и папа ребенка, какая у них самооценка, стрессоустойчивы ли они в болезненных социальных коммуникациях: «Родители должны научить ребенка постоять за себя. Причем не кулаками и грубостью. Но сделать так, чтобы инициаторам травли больше не хотелось этого делать».

Причиной школьной травли и насилия может быть агрессия в семье, сообщила ранее детский психиатр Анна Портнова. По ее словам, также агрессия у ребенка может появиться из-за социальной среды, в которой он находится. Специалист отметила, что жертвой травли в школе может стать любой ребенок, который либо бурно реагирует на провокации в свой адрес, либо не может адекватно ответить.

Психолог Ольга Бочкова рассказала, что буллинг может вызвать у ребенка боли в животе и тревожность, а также снизить самооценку и привести к агрессии. По ее словам, родителям не следует оставлять школьника наедине с этой проблемой.

Почему в школах закрывают глаза на буллинг

В российских школах любят заметать под ковер проблемы буллинга, пояснила NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.

«К сожалению, всегда легче сделать вид, что ничего не было. Учителя часто закрывают на все глаза. Директора школ, которые узнают о проблеме, подчас не находят варианта лучше, чем избавиться от „сложного“ ученика. Молодые педагоги порой просто не понимают, как противостоять этому явлению, они не подготовлены к урегулированию такого рода конфликтов», — рассказала Волынец.

Психолог Татиана Молосова подтвердила: государству необходимо системно готовить педагогов — они тоже должны уметь объяснять детям эффективные правила коммуникации между собой, а не игнорировать даже малейшие, с их точки зрения, проявления буллинга.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как государство хочет бороться с травлей в школах

В Государственной думе разрабатывается законопроект, направленный на борьбу с буллингом в образовательных учреждениях, сообщила NEWS.ru член думского комитета по охране здоровья Юлия Дрожжина. По ее словам, документ будет охватывать не только случаи травли среди учеников, но и ситуации, когда агрессия направлена против педагогов, а такое тоже случается нередко.

«Если же ребенку нанесен реальный вред — физический или психологический, это уже вопрос правовой защиты. В таких случаях необходимо обращаться в полицию, фиксировать нарушения и отстаивать права ребенка в установленном порядке», — пояснила депутат.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала, что для директоров российских школ введут ответственность за сокрытие фактов детского буллинга. По ее словам, еще одной мерой борьбы с этим явлением станет выведение травли из критериев оценки эффективности школ. Как пояснила депутат, сегодня руководству школ невыгодно предавать огласке случаи издевательств школьников над сверстниками, так как это отрицательно влияет на рейтинг учебного заведения. Между тем, согласно данным исследований, школьная травля является самой частой причиной детских суицидов, стрельбы в общественных местах, а у 28% жертв буллинга впоследствии выявляют серьезные психические отклонения.

Минувшей весной Минпросвещения РФ разработало памятку по противодействию физическому и психическому насилию, травле в школах. В памятке перечислены виды буллинга, например насмешки, вымогательство и причинение вреда здоровью. Отмечается, что детей, занимающихся травлей, могут привлечь к дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой ответственности.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что новая памятка поможет не только оперативно реагировать на случаи насилия, но и предотвращать их, используя правовые инструменты, а также проводить разъяснительную работу.

Читайте также:

Школьный буллинг под рок-музыку: какой получилась «Плакса» Сергея Жукова

Гвозди в портфеле: может ли опыт школьного буллинга помочь ребёнку

Буллинг глазами детей: почему кинохит «Невидимый мир» надо смотреть всем