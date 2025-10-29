Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 19:35

Продюсер раскрыла несостыковки в лечении актера Попова перед смертью

Продюсер Громова: актера Попова не следовало подключать к ИВЛ, он дышал сам

Роман Попов Роман Попов Фото: Persona Stars/Legion Media

Врачам не следовало подключать актера Романа Попова к ИВЛ, заявила Voice.ru продюсер Наталья Громова, которая близко с ним общалась. Она также добавила, что не понимает, зачем следовало так поступать, если артист мог дышать самостоятельно.

Было проведено две операции, а затем его зачем-то посадили на ИВЛ. Я с врачами не общалась, хотя мне интересно задать им этот вопрос. Он не задыхался, зачем нужно было это делать. Потом его не могли снять с ИВЛ, он задыхался. Возможно, у него отказали органы, потому что онкологию мы победили, — сказала Громова.

Продюсер рассказала, что навещала актера дома в Москве вместе с друзьями — вместе они пели песни под гитару. Как подчеркнула Громова, Попов передвигался сам, хоть и много спал после химеотерапии.

Ранее стало известно, что Попов скончался на 41-м году жизни. Он несколько лет боролся с раком головного мозга: впервые опухоль у него выявили в 2018 году, а в 2021-м он проходил лечение в больнице.

Работавший с Поповым режиссер сериала «Полицейский с Рублевки» Илья Куликов рассказал, что, несмотря на всенародную известность, актер никогда не страдал звездной болезнью. Артист обладал доброй и ранимой душой, что делало сотрудничество с ним невероятно простым и комфортным, пояснил он.

