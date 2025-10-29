«Думает даже о них»: Картаполов о разительном отличии Путина от Зеленского

Президент РФ Владимир Путин относится к украинцам лучше, чем их лидер Владимир Зеленский, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии NEWS.ru. Запад между тем относится к украинцам как к расходному материалу, подчеркнул он.

Наш президент относится к Украине гораздо лучше, чем их собственный мнимый президент. И казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от европейских псевдолидеров, — отметил парламентарий.

Картаполов напомнил, что Путин призвал иностранных журналистов посетить зону СВО и пообещал прекратить боевые действия, чтобы они оценили состояние ВСУ. Он отметил, что будет интересно увидеть, как на этот посыл отреагируют Зеленский и западные страны.

Ранее Путин заявил, что подразделения украинской армии оказались окружены в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР. Президент подчеркнул, что Киев должен решить судьбу своих военнослужащих. Он также отметил, что в зоне спецоперации обстановка развивается в пользу российских войск.