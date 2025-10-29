Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:19

«Думает даже о них»: Картаполов о разительном отличии Путина от Зеленского

Депутат Картаполов: Путин относится к украинцам лучше, чем Зеленский

Андрей Картаполов Андрей Картаполов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин относится к украинцам лучше, чем их лидер Владимир Зеленский, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в комментарии NEWS.ru. Запад между тем относится к украинцам как к расходному материалу, подчеркнул он.

Наш президент относится к Украине гораздо лучше, чем их собственный мнимый президент. И казалось бы, сегодня солдаты ВСУ — это наши враги, противники, но даже о них думает Владимир Владимирович Путин, в отличие от европейских псевдолидеров, — отметил парламентарий.

Картаполов напомнил, что Путин призвал иностранных журналистов посетить зону СВО и пообещал прекратить боевые действия, чтобы они оценили состояние ВСУ. Он отметил, что будет интересно увидеть, как на этот посыл отреагируют Зеленский и западные страны.

Ранее Путин заявил, что подразделения украинской армии оказались окружены в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР. Президент подчеркнул, что Киев должен решить судьбу своих военнослужащих. Он также отметил, что в зоне спецоперации обстановка развивается в пользу российских войск.

Владимир Путин
Россия
Владимир Зеленский
Украина
ВСУ
Алина Модорова
А. Модорова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, сможет ли Казахстан заменить Россию на газовом рынке ЕС
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.