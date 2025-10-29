Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 19:23

В Киеве появятся новые теплоэлектростанции

В Киеве строят семь новых теплоэлектростанций с защитой второго уровня

ТЭЦ ТЭЦ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Киеве строят семь новых теплоэлектростанций различных типов, сообщил первый заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в беседе с украинским изданием «Инсайдер». По его словам, объекты проектируются с защитой второго уровня, что делает их уникальными на мировом уровне.

Мы фактически строим семь новых теплоэлектростанций различных типов и сразу проектируем их с защитой второго уровня. В мире это впервые, ведь импортные турбины обычно не предусматривают установку в ограниченных пространствах из-за специфики систем вентиляции и дополнительного воздухообмена, — заключил Пантелеев.

Ранее на Украине после возобновления веерных отключений электроэнергии выросли цены на генераторы и зарядные станции — рост составил 60%. Налоговая служба потребовала от торговых сетей прекратить искусственное завышение цен. В качестве примера она привела подорожание одной из моделей зарядных станций более чем на 2 тыс. гривен (3,8 тыс. рублей).

До этого в Черниговской области был поврежден ключевой энергообъект в Корюковском районе. Инцидент произошел после серии взрывов в регионе, где ранее объявили режим воздушной тревоги.

