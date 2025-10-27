На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы На Украине подскочили цены на генераторы на фоне отключений энергии

Стоимость генераторов и зарядных станций на Украине возросла на 60% после возобновления веерных отключений электроэнергии, сообщает издание Forbes Ukraine. Налоговая служба призывает торговые сети прекратить практику искусственного завышения цен на данную продукцию.

В качестве примера приводится случай, когда одна из торговых сетей увеличила ценник на зарядную станцию более чем на 2000 гривен (3800 рублей) спустя два часа после обстрела. Наиболее востребованные модели, которые месяц назад стоили около 26 тыс. гривен (50 тыс. рублей), теперь реализуются по 30-35 тыс. гривен (58-67,5 тыс. рублей).

Ранее пресс-служба городского совета Славутича Киевской области сообщила о полном отключении электроэнергии в населенном пункте вследствие повреждения энергообъекта. Позднее компания «Черниговоблэнерго» информировала о прекращении подачи электричества в северных районах Черниговской области, что вынудило местный водоканал перейти на резервные источники энергоснабжения.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины. В Чернигове зафиксирована полная потеря электроснабжения, приведшая к прекращению работы систем водоснабжения.