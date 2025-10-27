Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 14:13

На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы

На Украине подскочили цены на генераторы на фоне отключений энергии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоимость генераторов и зарядных станций на Украине возросла на 60% после возобновления веерных отключений электроэнергии, сообщает издание Forbes Ukraine. Налоговая служба призывает торговые сети прекратить практику искусственного завышения цен на данную продукцию.

В качестве примера приводится случай, когда одна из торговых сетей увеличила ценник на зарядную станцию более чем на 2000 гривен (3800 рублей) спустя два часа после обстрела. Наиболее востребованные модели, которые месяц назад стоили около 26 тыс. гривен (50 тыс. рублей), теперь реализуются по 30-35 тыс. гривен (58-67,5 тыс. рублей).

Ранее пресс-служба городского совета Славутича Киевской области сообщила о полном отключении электроэнергии в населенном пункте вследствие повреждения энергообъекта. Позднее компания «Черниговоблэнерго» информировала о прекращении подачи электричества в северных районах Черниговской области, что вынудило местный водоканал перейти на резервные источники энергоснабжения.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении аварийных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины. В Чернигове зафиксирована полная потеря электроснабжения, приведшая к прекращению работы систем водоснабжения.

Украина
цены
отключения электричества
подорожания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Известная певица подает в суд на программу «Судьба человека»
Раскрыто, почему Трамп отказался от плана ЕС по замороженным активам России
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.