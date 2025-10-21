Сразу несколько регионов Украины остались без электричества В Славутиче под Киевом и в Черниговской области пропало электричество

Повреждение энергетического объекта привело к полному отключению электричества в городе Славутич Киевской области, о чем сообщила пресс-служба местного городского совета в Telegram-канале. Позже компания «Черниговоблэнерго» распространила информацию о том, что без электроснабжения осталась и северная часть Черниговской области. В результате аварии местное предприятие водоснабжения было вынуждено перейти на работу от резервных источников питания.

В настоящее время электроснабжение отсутствует по всему городу. На уровне Черниговского региона произошло автоматическое обесточивание, — сказано в сообщении.

Ранее в Запорожской области произошло временное отключение электроэнергии, о чем сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его информации, аварийные службы сразу приступили к восстановительным работам и подключению критически важных объектов к резервным источникам питания.

До этого в семи областях Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, частично Кировоградской, Сумской и Киевской областях. В Черниговской области действует трехступенчатая система ограничений энергоснабжения, тогда как в Запорожской области отключения затрагивают преимущественно промышленные предприятия. Киевский метрополитен также столкнулся с частичным отсутствием электроснабжения, что привело к нарушению работы станций.