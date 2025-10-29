Шор обвинил руководство Молдавии в тотальной узурпации власти

В Молдавии произошла узурпация власти, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, оппозиция не признает результатов парламентских и президентских выборов.

Мы не признаем ни парламентских, ни президентских выборов. Мы констатировали факт тотальной узурпации. Мы считаем, что выборы не могут быть свободными, когда трети населения просто не дают проголосовать, — сказал Шор.

По словам политика, власти Молдавии «исполняют заказ боссов из Брюсселя». Он добавил, что их основная цель — уничтожить государство.

Ранее проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович заявил, что выборы в Молдавии прошли с массовыми нарушениями и стали попыткой Запада создать второй фронт против России. По его словам, действующая власть «протащила» результаты с помощью манипуляций и поддержки извне.