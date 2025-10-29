Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 18:13

Раскрыта судьба танкера с нефтью из РФ, который остановили по пути в Индию

Политолог Кошкин: остановка танкера по пути в Индию не грозит изъятием нефти РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Остановка танкера Furia по пути в Индию не приведет к изъятию российской нефти, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, индийской стороне необходимо сформировать ряд условий для успешной доставки груза.

Я предполагаю, что остановка танкеров не означает полнейшую изоляцию или изъятие нефти. Скорее всего, начнется долгий процесс разбирательства. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы оно было долгим. Необходимо, чтобы Индия определилась со своим решением. Если эти танкеры ей нужны, то надо создать соответствующие условия для транспортировки: часто нефть перекачивают в нейтральных водах. Судя по всему, эта схема не была задействована. Я думаю, что невнятная позиция Индии привела к подобному инциденту, — пояснил Кошкин.

Ранее сообщалось, что танкер Furia, перевозивший российскую нефть в индийский порт Сикка, замедлил движение у побережья Дании. Это могло быть вызвано введением США санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России.

нефть
Индия
Россия
санкции
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт раскрыл, какой таинственный груз мог привезти в Венесуэлу Ил-76
Энергетик ответил, сможет ли Казахстан заменить Россию на газовом рынке ЕС
Вытягивали извинения: убивший двух девочек водитель оказался наркоманом
Забила мальчика ножом: шизофрения не спасла женщину от пожизненного срока
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.