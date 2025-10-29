Раскрыта судьба танкера с нефтью из РФ, который остановили по пути в Индию

Раскрыта судьба танкера с нефтью из РФ, который остановили по пути в Индию Политолог Кошкин: остановка танкера по пути в Индию не грозит изъятием нефти РФ

Остановка танкера Furia по пути в Индию не приведет к изъятию российской нефти, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, индийской стороне необходимо сформировать ряд условий для успешной доставки груза.

Я предполагаю, что остановка танкеров не означает полнейшую изоляцию или изъятие нефти. Скорее всего, начнется долгий процесс разбирательства. С другой стороны, не хотелось бы, чтобы оно было долгим. Необходимо, чтобы Индия определилась со своим решением. Если эти танкеры ей нужны, то надо создать соответствующие условия для транспортировки: часто нефть перекачивают в нейтральных водах. Судя по всему, эта схема не была задействована. Я думаю, что невнятная позиция Индии привела к подобному инциденту, — пояснил Кошкин.

Ранее сообщалось, что танкер Furia, перевозивший российскую нефть в индийский порт Сикка, замедлил движение у побережья Дании. Это могло быть вызвано введением США санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России.