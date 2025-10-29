Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 20:03

ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму

ФАС возбудила антимонопольное дело против АЗС в Крыму из-за сговора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФАС России возбудила антимонопольное дело против независимых АЗС в Крыму из-за признаков картельного сговора. По данным ведомства, компании согласовывали цены и координировали действия на розничном рынке топлива, передает РИА Новости.

Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля, — говорится в сообщении.

ФАС также выдала предупреждения АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. Компании «СО „Тверьнефтепродукт“» и «Газпромнефть — Региональные продажи» уже выполнили требования службы, еще одно предупреждение находится в процессе.

Ранее ФАС потребовала от Apple, чтобы на всех продаваемых в стране устройствах по умолчанию была установлена российская поисковая система. Ответ компания должна предоставить до 31 октября 2025 года. По мнению службы, текущая политика Apple создает неравные условия для отечественных поисковых систем и нарушает права потребителей.

До этого ФАС начала проверку после того, как в самолете авиакомпании «Победа» прозвучала реклама банковского вклада. Как подчеркнуло ведомство, это нарушает правила, запрещающие звуковую рекламу в транспорте. Если нарушение подтвердится, к авиакомпании и рекламодателю будут применены административные меры.

