ФАС раскрыла картель среди независимых АЗС в Крыму ФАС возбудила антимонопольное дело против АЗС в Крыму из-за сговора

ФАС России возбудила антимонопольное дело против независимых АЗС в Крыму из-за признаков картельного сговора. По данным ведомства, компании согласовывали цены и координировали действия на розничном рынке топлива, передает РИА Новости.

Возбуждено антимонопольное дело в Крыму в отношении независимых участников розничного рынка топлива. В их действиях выявлены признаки заключения картеля, — говорится в сообщении.

ФАС также выдала предупреждения АЗС в Тверской, Тюменской и Новосибирской областях. Компании «СО „Тверьнефтепродукт“» и «Газпромнефть — Региональные продажи» уже выполнили требования службы, еще одно предупреждение находится в процессе.

