ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете ФАС завела дело за распространение звуковой рекламы в самолете «Победы»

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело из-за распространения звуковой рекламы, в которой сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке, в самолете авиакомпании «Победа» во время рейса Москва-Сочи. В пресс-службе ведомства отметили, что действия рекламодателя и авиакомпании содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, — подчеркнули в ФАС.

В службе уточнили, что ответственность за нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В случае подтверждения нарушения ведомство пообещало применить меры административного воздействия к обеим сторонам.

Ранее сообщалось, что с 2026 года российские авиакомпании могут обязать отслеживать объемы потребления топлива на международных рейсах, отчитываться о выбросах углекислого газа и принимать меры по их компенсации. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс и закон об ограничении выбросов парниковых газов подготовило Минэкономразвития.