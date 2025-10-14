Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах углекислого газа с 2026 года

С 2026 года российские авиакомпании могут обязать отслеживать объемы потребления топлива на международных рейсах, отчитываться о выбросах углекислого газа и принимать меры по их компенсации. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс и закон об ограничении выбросов парниковых газов подготовило Минэкономразвития, сообщает РБК.

Согласно законопроекту, новые требования должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Они предусматривают участие России в международной системе сокращения выбросов углекислого газа CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), созданной Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Первый замминистра экономического развития Максим Колесников пояснил, что без адаптации российских правил под систему CORSIA отечественные авиаперевозчики могут столкнуться с «дополнительными ограничениями».

Для участия в CORSIA вносятся изменения в 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и в Воздушный кодекс. Потребуется расширить государственный учет выбросов парниковых газов. Дополнительно нужно создать систему аккредитации верификаторов для отчетности авиакомпаний и уточнить требования к национальным климатическим проектам, — сказал Колесников.

Ранее исследование ученых из Женевы показало, что выброс CO₂ может спровоцировать климатическую катастрофу уже через 2700 лет. Они установили, что Земля уже претерпевала похожие изменения 252 млн лет назад. Тогда из-за извержения вулканов в атмосферу попало около 100 тысяч млрд углекислого газа. В результате было уничтожено 90% морских и 70% наземных видов животных.