Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 11:16

Авиакомпании обяжут отчитываться о выбросах углекислого газа с 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2026 года российские авиакомпании могут обязать отслеживать объемы потребления топлива на международных рейсах, отчитываться о выбросах углекислого газа и принимать меры по их компенсации. Соответствующие поправки в Воздушный кодекс и закон об ограничении выбросов парниковых газов подготовило Минэкономразвития, сообщает РБК.

Согласно законопроекту, новые требования должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Они предусматривают участие России в международной системе сокращения выбросов углекислого газа CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), созданной Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Первый замминистра экономического развития Максим Колесников пояснил, что без адаптации российских правил под систему CORSIA отечественные авиаперевозчики могут столкнуться с «дополнительными ограничениями».

Для участия в CORSIA вносятся изменения в 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов» и в Воздушный кодекс. Потребуется расширить государственный учет выбросов парниковых газов. Дополнительно нужно создать систему аккредитации верификаторов для отчетности авиакомпаний и уточнить требования к национальным климатическим проектам, — сказал Колесников.

Ранее исследование ученых из Женевы показало, что выброс CO₂ может спровоцировать климатическую катастрофу уже через 2700 лет. Они установили, что Земля уже претерпевала похожие изменения 252 млн лет назад. Тогда из-за извержения вулканов в атмосферу попало около 100 тысяч млрд углекислого газа. В результате было уничтожено 90% морских и 70% наземных видов животных.

CO2
выбросы
авиакомпании
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп признался в неприязни к некоторым лидерам
«Это будет серьезно»: китаист оценил мощность альтернативного блока НАТО
В России оценили идею ввести потолок цен на АЗС
В Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей школьным обидчикам
Надпись «Я люблю Мухаммеда» спровоцировала скандал в Индии
Лукашенко раскрыл, на что готова пойти Белоруссия в отношениях с США
Захарова отреагировала на уродливое фото Трампа на обложке Time
Семья бойца СВО недополучила выплаты из-за ульяновских чиновников
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Что посмотреть в Болгарии: главные достопримечательности страны
Онколог развеял миф о раке груди у мужчин
Двое кубинцев попались росгвардейцам с крупной партией наркотиков
В Сети появились кадры ликвидации бригады ВСУ «Птицы Мадьяра»
Антифрод-сервис против липовых ДТП для выплат заработает в России
В Калининграде медики спасли жизнь матери и ребенка при сложных родах
Экономист дала совет, что делать с допуслугами к кредитам
В Госдуме готовят законопроект, защищающий владельцев ипотечных квартир
Психолог дал советы, как минимизировать конфликты на работе
Появилась хронология жестокого убийства геймером одноклассника в Петербурге
Назван самый холодный день в Москве на текущей неделе
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов
Общество

Посейте в октябре — в мае расцветет разноцветный ковер. Без ухода и возни! Многолетник без капризов

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник
Общество

Превратила пакет семян в белоснежное кружево. Посейте в октябре — весной скажете спасибо. Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.