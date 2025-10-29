«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября

Обстановка для ВСУ в Покровске (Красноармейске), Мирнограде, Волчанске и других важных для обороны городах продолжает ухудшаться, пишут военкоры. Какова ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября, как скоро ВС РФ возьмут важнейшие для Украины города, настал ли «перелом» для ВСУ, который изменит ход СВО?

Ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском направлении идут бои в Приморском и в районе Степногорска, ведется контрбатарейная борьба, противник активно использует дроны и артиллерию. Кроме того, пишет он, столкновения проходят в центре Малой Токмачки, а в районах Новоданиловки и Нестерянки продолжаются позиционные бои.

«На Угледарском направлении ВС РФ подходят к селу Красногорское — последнему селу на восточном берегу реки Янчур на этом участке. МО РФ сообщило о ещё одном освобожденном селе — Вишневом. Со стороны Егоровки ВС РФ вышли на окраины Даниловки и приблизились к дороге Покровское — Гуляйполе, а также на окраины Новоалександровки. В районе Ивановки наши наступают на север в обход Новопавловки. В юго-восточной части самой Новопавловки, несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ, наши штурмовики продвигаются вперед», — пишет политик.

По информации Царева, «Покровский фронт гремит»: идут активные бои на окраинах Новоподгородного, севернее Котлино ВС РФ начали продвижение в сторону Гришино, куда противник стягивает резервы.

«Наши войска сорвали четыре контратаки противника с этой стороны. Есть продвижение в районе Гнатовки, и вполне возможно перерезание дорог на Мирноград, после чего этот город может оказаться в полной изоляции. ВС РФ продвигаются в районе шахт в южной части Мирнограда и ведут встречные бои в северной части этого города. На Добропольском выступе противник не жалеет сил и навязывает очень мощные бои в районе Шахово. ВСУ смогли деблокировать окруженные там подразделения и пробиваются в сторону Владимировки. Очень интенсивные встречные столкновения идут в районе Дорожного, Нового Шахово и Никаноровки. На Константиновском направлении ВС РФ продвигаются вглубь Константиновки. Противник говорит о присутствии наших уже в районе трамвайного депо в восточной части города», — указывает Царев.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Также он сообщил, что на Северском участке ВС РФ ведут тяжелые бои в районе Звановки — сопротивление ВСУ постепенно ослабевает. А в Ямполе противник удерживает южную часть села, безуспешно пытаясь стабилизировать ситуацию.

Тем временем, указывает Царев, на Краснолиманском направлении ВС РФ ведут бои на окраинах Яровой и Дробышево и в Ставках, также ВС РФ вышли к окраинам Диброва западнее Ямполя и взяли под огневой контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском.

«На Купянском фронте ситуация для противника усугубляется в районе Купянска-Узлового. ВСУ оттягивают войска из Петропавловки и под огнем пытаются переправить свои силы на западный берег для укрепления обороны южной части Купянска. В районе Московки и Нечволодовки было несколько безуспешных контратак противника. На северном плацдарме в районе Мелового — Хатнего ВС РФ продвигаются в районе Бологовки и Двуречанского. На Харьковском направлении с мест сообщают об освобождении Синельниково и зачистке западной части Волчанска. Это дает возможности для выхода к селу Лиман и поселку Вильча, откуда наши могут наступать в сторону Белого Колодезя либо продвигаться на юг вдоль реки Северский Донец на Лосевку, Бугаевку и Заречное. В районе Тихого ВС РФ заняли новые позиции в лесополосах», — заключил политик.

В свою очередь канал «Сливочный каприз» вечером 29 октября сообщил, что ВС РФ расширили контроль в Покровске (Красноармейске) — под контроль перешло более 600 метров к югу от железной дороги.

С украинской стороны активно распространяются панические настроения среди военных экспертов. Так, канал «Киянин» пишет:

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Покровск, Мирноград. Если мы потеряем эти города, а к этому все идет, это повлияет на ход всей войны, дальше Павлоград — дорога ровная, как струна, и шляпа вместо фортификаций. Нужна немедленная смена в первую очередь некомпетентных политических идиотов, а также кадровые изменения в ВСУ. Должности Верховного и главкома должны быть объединены, и на эту должность должен прийти Михаил Драпатый. Ложь и коррупция убивают нас больше, чем ВС РФ. Зеленые загнали страну в тупик. Вместо правильных кадровых, экономических, военных решений показывают мультики про [ракету] "Фламинго"».

Telegram-канал Win/Win пишет, что в ближайшие дни может пасть несколько крупных «фортеций» ВСУ. Бои идут уже в центрах Волчанска, Купянска, Константиновки, Северска, Мирнограда и Покровска.

«Переломный момент», — объявил автор канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября

Путин подписал приговор ВСУ: украинцы в Купянске и Покровске обречены?

Включил задний ход: в какие игры Трамп решил играть с РФ. Лавров все видит