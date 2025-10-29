В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября

Украинский гарнизон в Покровске (Красноармейске) оказался в критическом положении. Почему паника в Киеве началась только 29 октября, что сказал Владимир Путин, даст ли Владимир Зеленский приказ на вывод ВСУ из окружения?

Что происходит в Покровске, как штурмуют город 29 октября

К концу октября 2025 года украинские СМИ, блогеры и официальные лица все более открыто признают, что в Покровске (Красноармейске) сложилась катастрофическая для ВСУ ситуация.

«Украинская правда» объявила, что русские, пользуясь прорехами в обороне ВСУ, смогли завести в город сотни бойцов, занять позиции для операторов БПЛА на окраинах и теперь уничтожают украинских солдат прямо на улицах Покровска.

Украинский Telegram-канал DeepState призвал командование ВСУ признать, что ВС РФ провели «массовую инфильтрацию» в Покровске. Украинские OSINT-аналитики признали, что армия РФ перерезала основную трассу на Покровск из Павлограда. ВСУ несут огромные потери.

29 октября появились видеодоказательства: ВСУ уже в окружении, флаг России поднят у стелы на западном въезде в Покровск, где когда-то фотографировался президент Украины.

Telegram-канал «Воин DV» высмеял попытки DeepState смягчить описание ситуации в Покровске.

«Сегодня мы узнали термин „массовая инфильтрация“. Когда личный состав противника в больших количествах наступает на твои позиции, это называется „АТАКА“ или „ШТУРМ“. Но звучат эти термины гораздо более тревожно — зачем читателей нервировать лишний раз?» — смеется «Воин DV».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Владимир Путин на встрече с бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка Фото: kremlin.ru/Владимир Гердо, ТАСС

Почему в Киеве поднялась паника из-за Покровска и Купянска

Президент России Владимир Путин нанес украинским властям неожиданный жесткий удар в ходе посещения ветеранов СВО в Центральном военном госпитале в Сокольниках.

Главнокомандующий отметил, что ситуация в зоне СВО складывается благоприятно для России. В Купянске и Покровске ВСУ заблокированы и находятся в окружении; теперь политическое руководство Украины должно решить судьбу своих граждан, попавших в окружение, указал Путин.

Путин предложил дать СМИ возможность заехать в Покровск, чтобы лично посмотреть: правда ли, что отмечена лишь «массовая инфильтрация» российских войск, или же оборона ВСУ уже потерпела катастрофу?

«Я обсудил этот вопрос и с командованием. Они не против впустить в зоны, где окружен противник, представителей СМИ, иностранных журналистов и украинских журналистов. Чтобы зашли и своими глазами увидели, что там происходит. Это делается, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующее решение по судьбе своих граждан и своих военнослужащих — так, как это когда-то было сделано в „Азовстали“. Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций», — подчеркнул президент.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Выйдут ли ВСУ из окружения в Покровске, будет ли приказ Зеленского

Telegram-канал «Военная хроника» предложил «самый разумный жест доброй воли», который сейчас может сделать Россия.

«[Предлагается] безусловная капитуляция гарнизонов Покровска, Мирнограда и остатков в Купянске с их организованным самостоятельным выходом с занимаемых позиций. Дать 24–48 часов на обдумывание будет достаточно. После этого решение должно исполняться. При отказе от ультиматума — окончательная зачистка без какого-либо намека на плен. С моральной точки зрения такой ход работает незамедлительно. Западная публика увидит, что жизнь украинским военным предлагали и что Киев намеренно пустил их всех под нож», — указали авторы «Военной хроники».

Украинские Telegram-каналы «Резидент» и «Легитимный» утверждают, что 28 октября в киевском руководстве произошел крупный конфликт из-за Покровска. Якобы главком ВСУ Александр Сырский отказался по требованию офиса президента Украины бросить всех на деблокирование гарнизона в Покровске: резервов для операции нет, а попытка наспех организовать прорыв закончится печально для ВСУ. В ответ в офисе президента начали готовить отставку Сырского, это должно произойти в ноябре.

Источники «Резидента» утверждают, что сейчас в Киеве паника — ВСУ грозит самое страшное поражение с 2022 года.

«Зеленский созвал срочно ставку по ситуации в Покровке, на Банковой сегодня будут принимать решение по отводу ВСУ из покровской воронки. Сырский вчера заявил Андрею Ермаку, что он не располагает резервами для деблокады города, а ввод спецназа ГУР был актом отчаяния», — пишет Telegram-канал.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

