Путин подписал приговор ВСУ: украинцы в Купянске и Покровске обречены?

Украинские гарнизоны в значимых населенных пунктах в зоне СВО окружены, сообщил президент России Владимир Путин. Правда ли украинцы в Купянске и Покровске обречены, что будет с подразделениями ВСУ — Путин подписал им приговор?

Как Путин подписал приговор ВСУ в Купянске и Покровске

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске (Покровске. — NEWS.ru) — противник оказался блокирован, в окружении», — заявил российский лидер во время визита в военный госпиталь имени Мандрыка.

Купянск располагается на территории Харьковской области, Покровск — в Донецкой Народной Республике.

«Вот и конец защитничкам», — комментируют заявление Путина пользователи Сети.

По словам Путина, политическое руководство Украины должно принять решение о судьбе своих граждан, которые находятся в окружении. Российская сторона не против пустить СМИ, в том числе украинские и зарубежные, в зону окружения и прекратить боевые действия на время их пребывания там, добавил он.

Президент также отметил, что «ситуация в целом в зоне специальной военной операции складывается благоприятно».

«Ваши боевые товарищи на всех участках идут вперед, действуют активно», — подчеркнул российский лидер.

Что сейчас происходит в Покровске

Украинские СМИ и Telegram-каналы активно распространяют сообщения о быстром продвижении российских войск в Покровске и крушении обороны ВСУ в южной части города. По их версии, ВС РФ использовали прорехи в защитных рубежах Вооруженных сил Украины и накопили значительные силы внутри населенного пункта.

Как утверждает «Украинская правда», уже к 24 октября в Покровске действовало не менее двух с половиной сотен российских бойцов, которые «расстреливали операторов дронов ВСУ прямо на позициях». В реальности русских военных в городе может быть значительно больше. СМИ описывает ситуацию в городе как «более чем критическую».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинский проект Deep State пишет, что командованию ВСУ следует признать массовое проникновение ВС России в Покровск. Кроме того, указывает источник, российские войска перерезали основную трассу, которая идет в город из Павлограда.

29 октября в украинском командовании «Восток» сообщили, что ВС РФ уже зашли на окраины Мирнограда и «сейчас ситуация сильно усложняется». Финский военный эксперт Эмиль Кастехельми считает, что российские войска продвинутся глубже в Покровск уже в ближайшие дни.

Кроме того, флаг России появился на стеле в северо-западной части Покровска, свидетельствуют опубликованные в Telegram видеокадры. Триколор расположили на конструкции с названием города.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какова обстановка в Купянске и на Харьковском участке

По сообщению Telegram-канала WarGonzo, российские войска добились успеха на Купянском участке в районе станции Купянск-Узловой, практически взяв украинские подразделения в окружение на данном участке. Также, заявил источник, отмечены продвижения ВС России в Петропавловке.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что в Купянске идут тяжелые городские бои, ВСУ контратаковали со стороны Нечволодовки — обе попытки были отражены.

«В Петропавловке зачистили до 40 домов. ВС РФ били по переправам ВСУ — уничтожены шесть лодок при попытке форсирования Оскола. На плацдарме в районе Мелового — Хатнего ВС РФ продвинулись на 500 м», — утверждает Царев.

Он добавил, что российские войска продвинулись в южной части Волчанска; в районе Синельниково и Тихого ВС РФ выбили ВСУ с ряда позиций.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

