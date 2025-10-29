Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки Военэксперт Клинцевич: потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов ВСУ

Потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что к концу года российская армия начнет серьезное наступление в зоне спецоперации.

Потеря Константиновки очень серьезно психологически повлияет на настроения в ВСУ. Продвижение Вооруженных сил России к концу года, особенно когда спадет листва, начнется очень серьезное, — высказался Клинцевич.

По его словам, практически каждый крупный населенный пункт сейчас является укрепрайоном или серьезным логистическим пунктом ВСУ. Он добавил, что «дорожный каток» в виде наступательных действий ВС России не останавливается.

Мы сейчас находимся в таком положении, когда каждый более-менее крупный населенный пункт — это или серьезный укрепрайон, который оборудован ВСУ, или серьезный логистический пункт, где идет постоянное снабжение, общение и поддержка ВСУ и ротация личного состава. У них есть все, но при этом есть неотвратимость в виде дорожного катка наступательных действий ВС России, — заключил Клинцевич.

Ранее в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.