29 октября 2025 в 18:30

Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки

Военэксперт Клинцевич: потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что к концу года российская армия начнет серьезное наступление в зоне спецоперации.

Потеря Константиновки очень серьезно психологически повлияет на настроения в ВСУ. Продвижение Вооруженных сил России к концу года, особенно когда спадет листва, начнется очень серьезное, — высказался Клинцевич.

По его словам, практически каждый крупный населенный пункт сейчас является укрепрайоном или серьезным логистическим пунктом ВСУ. Он добавил, что «дорожный каток» в виде наступательных действий ВС России не останавливается.

Мы сейчас находимся в таком положении, когда каждый более-менее крупный населенный пункт — это или серьезный укрепрайон, который оборудован ВСУ, или серьезный логистический пункт, где идет постоянное снабжение, общение и поддержка ВСУ и ротация личного состава. У них есть все, но при этом есть неотвратимость в виде дорожного катка наступательных действий ВС России, — заключил Клинцевич.

Ранее в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.

