Потеря Константиновки нанесет удар по психике бойцов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru лидер общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич. Он подчеркнул, что к концу года российская армия начнет серьезное наступление в зоне спецоперации.
Потеря Константиновки очень серьезно психологически повлияет на настроения в ВСУ. Продвижение Вооруженных сил России к концу года, особенно когда спадет листва, начнется очень серьезное, — высказался Клинцевич.
По его словам, практически каждый крупный населенный пункт сейчас является укрепрайоном или серьезным логистическим пунктом ВСУ. Он добавил, что «дорожный каток» в виде наступательных действий ВС России не останавливается.
Мы сейчас находимся в таком положении, когда каждый более-менее крупный населенный пункт — это или серьезный укрепрайон, который оборудован ВСУ, или серьезный логистический пункт, где идет постоянное снабжение, общение и поддержка ВСУ и ротация личного состава. У них есть все, но при этом есть неотвратимость в виде дорожного катка наступательных действий ВС России, — заключил Клинцевич.
Ранее в районе Константиновки на Сумском направлении ВСУ предприняли попытку контратаки, которая закончилась неудачей. В результате штурмовая группа украинской армии была уничтожена.