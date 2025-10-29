Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 20:06

Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»

Сергей Бурунов и Александра Бортич Сергей Бурунов и Александра Бортич Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

28 октября стало известно о смерти Романа Попова, наиболее известного по роли Мухича в проекте «Полицейский с Рублевки». Коллеги по съемочной площадке выразили соболезнования в связи с кончиной артиста. Где сейчас звезды этого сериала?

Как живут звезды «Полицейского с Рублевки»

Актер Александр Петров сыграл в «Полицейском с Рублевки» Гришу Измайлова. Недавно NEWS.ru писал, что Петров стал ведущим нового шоу «Форт. Возвращение легенды». По его словам, роль ведущего сильно отличается от работы в кино.

«[Это] другая энергия. Самое сложное в этой роли было очень много бегать. [Актер] Сергей Бурунов меня предупреждал, что набегаешься. Это энергозатратная роль. Нет перерывов. В выходной день я только лежал и спал, и даже не говорил», — заявил Петров.

В апреле этого года стало известно, что Петров впервые стал отцом. Тогда 36-летний актер опубликовал в соцсетях черно-белые фотографии из роддома с 24-летней женой и сыном. Артист присутствовал на родах.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — писал Петров.

Сергей Бурунов в «Полицейском с Рублевки» исполнил роль Владимира Яковлева. В октябре состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране чудес», в котором сыграл артист. С его участием также планируется выход картин «Теща 2», «Комментируй это», «Только маме не говори».

Сергей Бурунов в фильме «Алиса в Стране чудес» Сергей Бурунов в фильме «Алиса в Стране чудес» Фото: Централ Партнершип

В личной жизни у актера пока все складывается не так активно, как у Петрова. В июле Бурунов сообщил, что в ближайшее время не намерен вести под венец свою молодую возлюбленную, предпринимательницу Екатерину Леви. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.

«Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — охарактеризовал себя в отношениях Бурунов.

Он также говорил, что планирует к 50 годам разобраться в своей жизни и завести здоровую семью. Сейчас Сергей читает специализированные книги по воспитанию детей и работает над собой.

Александра Бортич в «Полицейском с Рублевки» играла Нику. Летом актриса перестала скрывать свою личную жизнь, подтвердив, что ее связывают романтические отношения с 27-летним коллегой Давидом Сократяном. 30-летняя знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых пара запечатлена в нежных объятиях и страстных поцелуях.

Александр Петров Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Спасибо тем, кто предоставил мне такого симпатичного партнера. Он еще и секси!» — подписала кадры Бортич.

У актрисы есть сын Александр, он появился в предыдущем браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023 году они расстались.

В конце августа сообщалось, что Бортич оказалась в списке украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». При этом, как отмечается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.

В 2025 году с участием артистки вышли картины «Попутчики», «Счастлив, когда ты нет», «Нам покер», «Качели», «Космическая собака Лида», «Между нами химия».

Читайте также:

Вместо Кехмана: кто такая Елена Булукова, возглавившая МХАТ им. Горького

Стала соседкой Лолиты и Киркорова? Пугачева купила виллу в Болгарии, детали

Сын Усольцевых скрывает их побег? Новости о поисках семьи 29 октября

сериалы
Александра Бортич
Александр Петров
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня
ФРС США второй раз за год снизили базовую ставку
Кардашьян выпустила леденцы для женских половых органов
Семейная пара купила старый дом и нашла под ковром сокровище
«Горыныч» уничтожил хорватскую РСЗО и диверсантов ВСУ в ДНР
Невзоров сказал, что думает о Собчак
Москвич оставил шумным соседям гневное послание
СБУ выявила российского «шпиона» из Британии
Дуров удивился обману в Telegram
Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов
Врачи не дали умереть вахтовику, неделю жившему с инсультом
Купянск и Покровск окружены: прекратят ли там стрелять, что сказал Путин
Сирия признала независимость одной самопровозглашенной республики
«Перелом», Покровск, Купянск: ситуация на фронтах СВО вечером 29 октября
Лебедев рассказал об «эпичных» грузовиках на дровах в КНДР
Суд запретил две песни Маурова
Священник объяснил, что делают с записками о здравии и упокоении
Известный мэтр электронной музыки покинул этот мир
Вирусолог назвала эффективный способ профилактики гриппа
В Челябинске умер легендарный «зачетный дед»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.