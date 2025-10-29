Бурунов, Петров, Бортич: как живут звезды «Полицейского с Рублевки»

28 октября стало известно о смерти Романа Попова, наиболее известного по роли Мухича в проекте «Полицейский с Рублевки». Коллеги по съемочной площадке выразили соболезнования в связи с кончиной артиста. Где сейчас звезды этого сериала?

Как живут звезды «Полицейского с Рублевки»

Актер Александр Петров сыграл в «Полицейском с Рублевки» Гришу Измайлова. Недавно NEWS.ru писал, что Петров стал ведущим нового шоу «Форт. Возвращение легенды». По его словам, роль ведущего сильно отличается от работы в кино.

«[Это] другая энергия. Самое сложное в этой роли было очень много бегать. [Актер] Сергей Бурунов меня предупреждал, что набегаешься. Это энергозатратная роль. Нет перерывов. В выходной день я только лежал и спал, и даже не говорил», — заявил Петров.

В апреле этого года стало известно, что Петров впервые стал отцом. Тогда 36-летний актер опубликовал в соцсетях черно-белые фотографии из роддома с 24-летней женой и сыном. Артист присутствовал на родах.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — писал Петров.

Сергей Бурунов в «Полицейском с Рублевки» исполнил роль Владимира Яковлева. В октябре состоялась премьера музыкального фильма «Алиса в Стране чудес», в котором сыграл артист. С его участием также планируется выход картин «Теща 2», «Комментируй это», «Только маме не говори».

В личной жизни у актера пока все складывается не так активно, как у Петрова. В июле Бурунов сообщил, что в ближайшее время не намерен вести под венец свою молодую возлюбленную, предпринимательницу Екатерину Леви. По словам артиста, в вопросах личной жизни он предпочитает не торопиться.

«Я не подарок совсем. У меня достаточно непростой характер, поэтому… Вредным не могу сказать, но, конечно, бывает. Я неидеальный», — охарактеризовал себя в отношениях Бурунов.

Он также говорил, что планирует к 50 годам разобраться в своей жизни и завести здоровую семью. Сейчас Сергей читает специализированные книги по воспитанию детей и работает над собой.

Александра Бортич в «Полицейском с Рублевки» играла Нику. Летом актриса перестала скрывать свою личную жизнь, подтвердив, что ее связывают романтические отношения с 27-летним коллегой Давидом Сократяном. 30-летняя знаменитость опубликовала несколько фотографий, на которых пара запечатлена в нежных объятиях и страстных поцелуях.

«Спасибо тем, кто предоставил мне такого симпатичного партнера. Он еще и секси!» — подписала кадры Бортич.

У актрисы есть сын Александр, он появился в предыдущем браке с предпринимателем Евгением Савельевым. В 2023 году они расстались.

В конце августа сообщалось, что Бортич оказалась в списке украинского сайта «Миротворец» из-за участия в съемках исторического фильма «Викинг». При этом, как отмечается на самом ресурсе, информация об актрисе была добавлена еще в марте 2017 года.

В 2025 году с участием артистки вышли картины «Попутчики», «Счастлив, когда ты нет», «Нам покер», «Качели», «Космическая собака Лида», «Между нами химия».

