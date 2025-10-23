Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 04:23

Новое амплуа, личная жизнь, отцовство: как живет актер Александр Петров

Александр Петров Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Александр Петров поделился впечатлениями от роли ведущего нового шоу «Форт. Возвращение легенды». Как сейчас живет артист, когда впервые стал отцом, что известно о его личной жизни?

Новое амплуа

Петров заявил, что роль ведущего сильно отличается от работы в кино. На закрытом показе первого выпуска шоу канала СТС «Форт. Возвращение легенды» артист отметил, что ему пришлось много бегать.

«Для меня это волнительная история — быть ведущим большого шоу, это сильно отличается от [работы] в кино. Другая энергия. Самое сложное в этой роли было очень много бегать. [Актер] Сергей Бурунов меня предупреждал, что набегаешься. Это энергозатратная роль. Нет перерывов. В выходной день я только лежал и спал и даже не говорил», — заявил Петров.

Когда Александр Петров стал папой

В апреле этого года стало известно, что Петров впервые стал отцом.

Тогда 36-летний актер опубликовал в соцсетях черно-белые фотографии из роддома с 24-летней женой и сыном. Мальчик родился 6 апреля, Петров присутствовал на родах.

«Добро пожаловать на нашу планету, Федор Александрович! Мы тебя очень ждали! Мы тебя очень любим! Любимая жена, спасибо за сына! Ты — богиня! Я тобой горжусь, восхищаюсь и очень тебя люблю!» — писал Петров.

Что известно о личной жизни Петрова

В 2015 году Александр Петров начал встречаться с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года расстались. Ходили слухи, что актер ушел к новой возлюбленной, но Старшенбаум заверила, что «их роман закончился без драмы».

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <…> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то. Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — рассказала она.

Следующей возлюбленной артиста стала коллега Стася Милославская. Они были вместе несколько лет, но в сентябре 2023 года стало известно об их расставании.

Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория

С будущей женой Викторией Антоновой актер познакомился случайно в сентябре 2023 года. По словам журналиста Вадима Верника, Петров подошел познакомиться в кафе, и уже вскоре пара поехала подавать заявление в ЗАГС.

«Это Вика. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее… Поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — объявил влюбленный актер в соцсетях.

Свадьба состоялась в конце ноября в Подмосковье. По данным StarHit, Петров потратил на организацию торжества около 10 миллионов рублей.

Александр Петров
актеры
шоу-бизнес
отцовство
