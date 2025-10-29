Раскрыто шокирующее число погибших в самой кровавой операции полиции в Рио G1: в операции полиции против наркоторговцев в Рио погибли минимум 130 человек

Число погибших во время операции полиции против наркоторговцев в северных районах Рио-де-Жанейро, проведенной 28 октября, достигло как минимум 130 человек, сообщает G1. Ее назвали самой кровавой в истории Бразилии.

Официальные данные значительно расходятся с реальной картиной, сказано в материале. Федеральное правительство сообщило о 64 жертвах, включая четырех полицейских, а губернатор Клаудио Кастро подтвердил гибель лишь 58 человек.

На следующий день после рейда местные жители принесли на площадь Сан-Лукас тела еще как минимум 72 человек для опознания. В аппарате премьер-министра признали, что эти жертвы не были учтены в официальной статистике, и пообещали провести расследование для установления точного числа погибших.

