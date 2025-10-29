Флюгер-Трамп, унижение курян, тайны Усольцевых: что будет дальше

Президент США Дональд Трамп удивил Россию, от главы Запорожской области потребовали извинений за слова о курянах, пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли пойти в тайгу под гипнозом — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Зигзаги Вашингтона: чем Трамп поразил Россию?

Изменение позиции Трампа относительно украинского конфликта вызвало удивление у российского руководства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Выступая на III Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, дипломат выразил надежду, что Соединенные Штаты сохраняют стремление к урегулированию кризиса.

«Удивительно было, что вдруг президент Трамп опять ушел на позиции, которые, казалось бы, уже отработаны и которые отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима [президента Украины Владимира] Зеленского получить паузу для того, чтобы вновь накачать оружием киевскую структуру», — отметил Лавров.

По его словам, РФ продолжает рассчитывать на преобладание логики установления долгосрочного мира в подходе американской стороны. Министр подчеркнул важность сохранения приверженности принципам, которые были согласованы в ходе саммита в Анкоридже и основывались на инициативах США.

Трамп, выступая 29 октября на саммите АТЭС в Южной Корее, в очередной раз выразил уверенность, что мирное соглашение России и Украины будет достигнуто.

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано», — заявил глава Белого дома.

Зеленский в свою очередь снова заявил, что Киев готов на перемирие по линии боевого соприкосновения.

«Мы идем к дипломатии только с позиции, где мы стоим. Мы не будем делать никаких шагов назад и выходить из той или иной части нашего государства», — подчеркнул он, выразив при этом готовность к трехсторонней встрече с главами России и США.

Эксперты, впрочем, полагают, что вероятность заключения мира между Россией и Украиной на условиях Зеленского равна нулю. Историк и политолог Владимир Скачко указал на то, что подобное развитие событий невозможно даже с юридической точки зрения.

«Эти новые, а вернее, воссоединившиеся с РФ территории по конституции уже российские. [Президент России Владимир] Путин, помимо того, что он верховный главнокомандующий, еще и гарант конституции. И он, естественно, не пойдет на ее нарушение и отторжение от России части территорий в силу какого-то внешнего давления», — пояснил эксперт.

По мнению Скачко, Трамп снова поменял позицию не ради защиты Украины и замораживания конфликта, а, напротив, чтобы мотивировать Россию активизироваться на линии фронта, поскольку американский президент очень хочет «показать, что он миротворец, но ему нужно сделать это как можно быстрее».

«В информационном шуме, который сейчас создает Трамп, отчетливо можно услышать призыв к Путину: „Делай быстрее, 78% Донбасса уже освободил, дожми еще 22%!“» — заявил Скачко.

Необходимо брать в расчет особенности подхода главы США к дипломатии и внешней политике, уверен главный редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов», историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«Трампу наплевать на имидж, на дипломатические правила, он просто торгуется, как принято в девелоперском бизнесе, который несколько отличается от дипломатической системы и системы глобальных внешнеполитических угроз», — отметил эксперт.

По мнению Мзареулова, Трамп в своих заявлениях по Украине исходит из классической схемы бизнес-переговоров: «Оказанная услуга ничего не стоит, как и осуществленная угроза ничего не стоит».

«Поэтому в выступлениях американского президента присутствуют как обещание услуг, так и обещание тех или иных угроз при заведомом отсутствии намерения эти угрозы осуществлять», — пояснил он.

Главу Запорожской области призвали к ответу за оскорбление курян

Губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания Евгения Балицкого, который заявил, что куряне якобы не защитили свой регион от ВСУ. По словам Хинштейна, такие слова недопустимы даже в мирное время.

«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян. <…> Особенно тех, кто героически защищал и продолжает защищать нашу землю; тех, кто погиб за нее; тех, кто никогда больше не увидит своих отцов, сыновей и мужей», — подчеркнул руководитель Курской области.

Он призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.

Речь идет о словах запорожского губернатора, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Тогда он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 году мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

После произошедшего глава региона принес официальные извинения жителям Курской области. Он пояснил, что его предыдущие высказывания касались исключительно бывшего руководства региона, «которое обвиняют в хищении 1 млрд рублей».

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет», — подчеркнул Балицкий.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Курскую область провел встречу с волонтерами и признался, что события в регионе имеют для него особое личное значение. Политик посетил центр помощи местным жителям и волонтерский лагерь «Курский рубеж», отметив, что деятельность активистов в приграничных районах «часто сопряжена с риском для жизни».

«Все наши края, земли — они нам, естественно, одинаково близки, но есть места, где есть корни. Вот мои корни по отцовской линии как раз из Курской области. И поэтому все, что происходило здесь и происходит, конечно, по-особенному отзывается и в моей душе», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» пообщался с курскими волонтерами, которые помогали эвакуировать жителей, спасая сотни жизней, а сейчас занимаются раздачей гуманитарной помощи, разбором завалов и восстановлением поврежденных домов.

Усольцева загипнотизировала мужа и увела в тайгу?

В СМИ появилась информация, что супруги Усольцевы перед исчезновением якобы жили в разных квартирах. Сергей — в Железногорске, жена с дочерью — в Сосновоборске. Журналисты писали, что глава семьи редко появлялся дома, привозил пакеты с продуктами и сразу уезжал. Тем не менее знакомый Усольцевой Константин заявил, что это не так.

«Они вместе жили в Железногорске. Крепкие, любящие. Я не знал Сергея, общался только с Ириной», — отметил мужчина.

По его словам, Усольцева вела психологические семинары в интернете и тренинги по отношениям. Она проводила занятия с целью «восстановления женской энергии», записывала аффирмации и медитации.

«Ира — очень умный человек, общаться с ней приятно. Правда, я не стал ходить на ее консультации», — подчеркнул Константин.

Другой знакомый семьи, Александр, рассказал, что Ирина — четвертая жена Сергея. Они поженились девять лет назад. Четыре года спустя у них родилась дочь. По его словам, семья жила в поселке Тартат. Мужчина также рассказал, что Сергей — большой трудяга, так как сам построил дом. Он добавил, что супруги никогда не ругались, по крайней мере, на людях.

«Поселок Тартат находится между Железногорском и Сосновоборском. Там они построили дачу. Я уже потерял надежду, что их найдут», — отметил Александр.

Он также сказал, что не общался с Сергеем несколько лет.

«Зачем они пошли в этот лес? Очень странная история. Говорят, что у Сереги был доступ к государственной тайне и он мог передать эту информацию иностранцам. Это точно чушь! Во-первых, все эти программы давно закрыты. Во-вторых, он не физик и, даже узнав секрет, ничего бы в нем не понял», — подчеркнул Александр.

Психолог Эльвира Жданова отметила, что нужно критически подходить к тому, что окружающие говорят о семье. По ее словам, супруги могли жить вместе или ходить друг к другу в гости и притворяться, что в отношениях все хорошо.

«Если Ирина была коучем и энерготерапевтом, значит, она владела разными психологическими практиками и могла воздействовать на мужа. Тем более у них большая разница в возрасте. Если у него отсутствовало рациональное мышление, он не мог ей сопротивляться», — предположила специалист.

По ее мнению, Ирина могла применять гипнопрактики, используя мужа в своих целях. Не исключено, что она загипнотизировала Сергея и увела его в лес в таком состоянии, предположила Жданова.

«Это могло произойти, если он внушаемый человек. Возможно, Ирина сказала мужу: „Зайди в лес, потрись о елку, и у нас все будет хорошо“. Он послушался», — резюмировала психолог.

Усольцевы бесследно исчезли 28 сентября, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи. В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев.

Впоследствии спасательные службы исследовали еще шесть квадратных километров горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края. Если Усольцевых не обнаружат, то через полгода их могут официально признать погибшими.

