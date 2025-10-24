Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 15:05

Друг Сергея Усольцева раскрыл, был ли у него доступ к государственной тайне

Друг Усольцева Загудаев: у Сергея не было доступа к государственной тайне

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Сергей Усольцев не имел допуска к государственной тайне, заявил в разговоре с NEWS.ru Эдуард Загудаев — его единственный друг, добавленный на тайной странице в соцсетях. По его словам, пропавший мужчина был грамотным специалистом, управленцем. Он также отметил, что Усольцев — порядочный человек, который не мог инсценировать собственный побег за границу.

Сергея знаю как грамотного специалиста, управленца и порядочного человека. Неконфликтный, способный объединять людей. Коллегами мы не были, но знакомы давно и хорошо. Общались часто и с удовольствием. Наши взгляды совпадали по многим вопросам. Допуска к гостайне, насколько я знаю, у него не было. В версию инсценировки не верю, — сказал Загудаев.

Он также отметил, что Сергей с большим трепетом относился к своей семье и очень любил близких, заботился о них. О религиозной принадлежности Усольцева Загудаеву ничего не известно: в своих беседах они не затрагивали эту тему. Друг Сергея также добавил, что все еще надеется на возвращение семьи.

Ранее бывший следователь, адвокат Вадим Багатурия предположил, что Усольцевы могли скрыться и изменить внешность. По его словам, возможно, исчезновение было всего лишь отвлекающим приемом. Он отметил, что в таком случае семья пропала сознательно. Он также допустил, что семью могли включить в программу по защите свидетелей.

