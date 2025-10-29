Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале принес официальные извинения жителям Курской области. Он пояснил, что его предыдущие высказывания касались исключительно бывшего руководства региона, «которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей».

Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале раскритиковал высказывания Евгения Балицкого, который заявил, что куряне якобы не защитили свой регион. По словам Хинштейна, такие слова недопустимы даже в мирное время. Также Хинштейн призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.

До этого Центральная избирательная комиссия России направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Евгения Балицкого об отстранении члена местного избиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «откровенной конфронтацией», «авантюрой» и «отрыжкой „порядков“, царящих в соседней стране».