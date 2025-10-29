Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 01:56

Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области

Губернатор Запорожской области Балицкий принес извинения жителям Курской области

Евгений Балицкий Евгений Балицкий Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале принес официальные извинения жителям Курской области. Он пояснил, что его предыдущие высказывания касались исключительно бывшего руководства региона, «которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей».

Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет, — сказано в публикации.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале раскритиковал высказывания Евгения Балицкого, который заявил, что куряне якобы не защитили свой регион. По словам Хинштейна, такие слова недопустимы даже в мирное время. Также Хинштейн призвал Балицкого публично извиниться перед жителями региона.

До этого Центральная избирательная комиссия России направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой оспорить решение Евгения Балицкого об отстранении члена местного избиркома. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала такое решение «откровенной конфронтацией», «авантюрой» и «отрыжкой „порядков“, царящих в соседней стране».

Курская область
Запорожская область
Евгений Балицкий
извинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, какие дачные постройки освобождены от налога
Врач ответила, опасны ли содержащиеся во фруктах лектины
Глава РФПИ подаст в суд на американскую газету
Шереметьево прекратил обслуживание рейсов
14 аэропортов России закрыты: детали, что атаковали ВСУ ночью 29 октября
Названы лучшие способы навсегда избавиться от шума соседей без конфликтов
Еще семь аэропортов России закрылись
Коррупция в ВСУ: воевать некому — все купили себе теплые места в тылу
Балицкий извинился за свои высказывания о Курской области
ПВО уничтожила еще три дрона, летевших на Москву
Очевидцы передают, что ночное небо Ульяновской области озарили взрывы
ЦРУ и НАТО обсуждают планы по влиянию на Россию
Фаза Луны сегодня, 29 октября 2025 года. Опасаемся иллюзий и панических атак
«Железный сефард Мадуро»: в чем секрет его успеха, как стал союзником РФ
Один аэропорт юга России временно не работает
«Жуколад» удивил украинцев необычной белковой начинкой
Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на жилой дом
Гороскоп на 29 октября: Львам довериться другу, а Девам избегать обещаний
Хинштейн осудил слова Балицкого о жителях Курской области
Приметы 29 октября: Лонгин Сотник — Вратник и целитель зрения
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.