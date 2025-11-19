Мерц назвал самый серьезный рычаг давления на Россию

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 23:56

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Ульфом Кристерссоном в Берлине заявил, что у Европейского союза есть мощный инструмент для прекращения боевых действий на Украине. По его мнению, ключевую роль в этом может сыграть решение по замороженным российским активам, следует из трансляции на сайте правительства Германии.

Немецкий лидер заявил, что декабрьское решение по использованию средств РФ станет очень важным шагом. Этот механизм рассматривается как наиболее эффективный способ манипуляции Москвой.

Это наш самый серьезный рычаг, который позволит склонить Москву к тому, чтобы сесть за стол переговоров, — подчеркнул Мерц.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС должен принять решение по замороженным активам России с учетом позиции Бельгии. Он отметил, что не поддерживает давление на Брюссель по данному вопросу.

Позже стало известно, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Как следует из документа, дефицит финансирования Киева на период 2026–2027 годов является весьма существенным.

